Член британской королевской семьи тайно посетил Россию
Принц Майкл Кентский 19 сентября тайно посетил Москву, чтобы открыть частную московскую школу Brookes.
Принц Майкл Кентский 19 сентября тайно посетил Москву, чтобы открыть частную московскую школу Brookes.
Принц Майкл Кентский 19 сентября посетил Москву, несмотря на официальную позицию властей Великобритании и членов королевской семьи, которые многократно заявляли о нежелании приезжать в Россию. О тайном визите принца сообщает The Sun.
Перед поездкой представитель королевской семьи заручился согласием Министерства иностранных дел.
У принца Кентского есть и другие
Нежелание властей Великобритании посещать Россию связано со скандалом вокруг отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По этой причине никто из кабинета министров или королевской семьи не приехал на матчи чемпионата мира по футболу, где сборная Англии в итоге заняла четвертое место.
Принц Майкл Кентский — двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II. Он говорит
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