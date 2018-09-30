Член британской королевской семьи тайно посетил Россию

Источник: РИА "Новости"

Принц Майкл Кентский 19 сентября посетил Москву, несмотря на официальную позицию властей Великобритании и членов королевской семьи, которые многократно заявляли о нежелании приезжать в Россию. О тайном визите принца сообщает The Sun.

Перед поездкой представитель королевской семьи заручился согласием Министерства иностранных дел.

Целью визита было открытие частной московской школы Brookes, эту информацию подтвердил пресс-секретарь принца.

У принца Кентского есть и другие бизнес-связи в России, в частности, под его покровительством находится 16 благотворительных организаций и фондов страны.

Нежелание властей Великобритании посещать Россию связано со скандалом вокруг отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По этой причине никто из кабинета министров или королевской семьи не приехал на матчи чемпионата мира по футболу, где сборная Англии в итоге заняла четвертое место.