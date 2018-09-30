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21:44 (мск), источник: Ведомости

Усманов рассказал о единственном оставшемся в России олигархе

Олигархов в России почти не осталось, есть лишь один, последний, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор, считает бизнесмен Алишер Усманов.

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Источник: РИА "Новости"

Говоря о себе, он заявил, что никогда в жизни к олигархам не относился.

«Я слово “олигарх” вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — “фаворит королевы”», — сказал Усманов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» (его цитирует «Интерфакс»).

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По словам бизнесмена, олигарх — это тот, кто «все взял, не заплатив». «Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится», — добавил Усманов. Кого он имеет в виду, бизнесмен не уточнил, отметив только, что этот человек «все потерял, кроме одной компании».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместным выражение «российские олигархи». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», — сказал Песков.

При этом практически все россияне (94%) уверены, что в России есть олигархи, показал проведенный в апреле опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $12,5 млрд.

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