В России создают артиллерийский комплекс «Набросок»

Источник: РИА Новости

«Для ракетных войск и артиллерии разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена “Набросок” с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений», — сказал Салюков в интервью газете МК.

Генерал также отметил, что сегодня завершается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», в котором реализован инновационный режим стрельбы «Шквал огня». При нем несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированный удар.