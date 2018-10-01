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04:35 (мск), источник: РИА Новости

В России создают артиллерийский комплекс «Набросок»

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Новейший артиллерийский комплекс «Набросок» создается в интересах ракетных войск и артиллерии РФ, заявил главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.

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Источник: РИА Новости

«Для ракетных войск и артиллерии разрабатывается комплекс артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена “Набросок” с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений», — сказал Салюков в интервью газете МК.

Генерал также отметил, что сегодня завершается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», в котором реализован инновационный режим стрельбы «Шквал огня». При нем несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированный удар.

Салюков напомнил, что в обозримом будущем сухопутные войска ожидают поступления на вооружения таких новейших боевых платформ как «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг».

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