В России создают артиллерийский комплекс «Набросок»
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Новейший артиллерийский комплекс «Набросок» создается в интересах ракетных войск и артиллерии РФ, заявил главком сухопутных войск
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Новейший артиллерийский комплекс «Набросок» создается в интересах ракетных войск и артиллерии РФ, заявил главком сухопутных войск
«Для ракетных войск и артиллерии разрабатывается комплекс
Генерал также отметил, что сегодня завершается разработка межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», в котором реализован инновационный режим стрельбы «Шквал огня». При нем несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, что обеспечивает массированный удар.
Салюков напомнил, что в обозримом будущем сухопутные войска ожидают поступления на вооружения таких новейших боевых платформ как «Армата», БМП «Курганец-25» и БТР «Бумеранг».