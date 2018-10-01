Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 фактов о собаках
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Сын Наташи Королевой бросил учебу в США
Только сейчас пролился свет на судьбу исчезнувшего рейса MH370
Татьяна Навка и Дмитрий Песков сходили в театр в ярких нарядах
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Надежда Михалкова показала, как забавно дети поздравили ее с днем рождения
Киркоров признал, что дети друзей и экс-коллег удивительно похожи на него
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Борисова откровенно поведала о встречах с мужчинами за деньги
Лечусь до сих пор: Пьеха о борьбе с зависимостью
Проведя 3 мес. в РФ, Киану Ривз опроверг популярный миф о русских
Как выглядела жена Порошенко на встрече с Трампом
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Назван самый свадебный город России
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Lada скоро начнет продажи сразу двух новинок
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
16От заката до рассвета
02:57 (мск), источник: ТАСС

В России начинается осенний призыв в армию

В октябре — декабре 2018 года на срочную службу наберут 132,5 тыс. граждан.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В России начинается осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в октябре — декабре 2018 года на срочную службу будут набраны 132,5 тыс. граждан. Документом также предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, для которых срок военной службы по призыву истек.

Читайте также
Уклончивый ответ: суд оправдал призывника за отказ ехать на службу

В весеннюю призывную кампанию этого года на военную службу были призваны 128 тыс. человек. В осенний призыв 2017 года в войска набрали 136 тыс. человек, а весной прошлого года было призвано 142 тыс. человек.

В другие годы в среднем в рамках одного призыва в войска набирали около 150 тыс. человек. Как уточнили ранее в Генштабе ВС РФ, продолжающееся сокращение числа призывников связанно с увеличением доли профессиональных военнослужащих по контракту.

Традиционно в рамках призывных кампаний Минобороны РФ на сборных пунктах молодых людей обеспечивают военной формой и несессерами, горячим питанием. Призывники в ходе предыдущих кампаний обязательно проходили психологическое тестирование, в призывные комиссии включались представители общественных организаций, на заседаниях комиссий присутствовали родители призывников.

Призыв в российскую армию предусматривает ограниченный набор в научные и спортивные роты, прохождение альтернативной службы.

 У групп "Альфа" и "Вымпел" был приказ штурмовать, но они отказались
Ракета "чувствовала" вражеский радиолокатор и тут же пропадала с его экранов
В США заявили о возможной морской блокаде России
Усманов рассказал о единственном оставшемся в России олигархе
Где находится деревня миллионеров (фото)
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Порошенко поблагодарил Путина в эфире CNN
Путин попросил гонщика «Формулы-1» не обливать его шампанским
Опубликовано видео момента гибели Захарченко
Спорт
«Спартак» дома проиграл «Ростову» на глазах у Терри Легенда «Челси» выбрал не тот матч, чтобы посмотреть вживую
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
От Беллуччи до Лопез: 10 южных актрис, которым возраст не помеха В них бурлит горячая кровь, и потому, даже разменяв пятый десяток, эти актрисы выглядят и ведут себя так, словно им всегда 18, и по-прежнему соглашаются на роли роковых красоток
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Дети
Сын Наташи Королевой бросил учебу в США Архип готовится поступить в престижный московский вуз
Леди
Сборная бывших жен. Что стало с экс-супругами известных футболистов Зачем Федор Смолов подарил бывшей возлюбленной Виктории Лопыревой свою футболку, за что Юлия Барановская благодарна экс-супругу Аршавину
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь