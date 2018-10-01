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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. В России начинается осенний призыв в армию. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в октябре — декабре 2018 года на срочную службу будут набраны 132,5 тыс. граждан. Документом также предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, для которых срок военной службы по призыву истек.

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В весеннюю призывную кампанию этого года на военную службу были призваны 128 тыс. человек. В осенний призыв 2017 года в войска набрали 136 тыс. человек, а весной прошлого года было призвано 142 тыс. человек.

В другие годы в среднем в рамках одного призыва в войска набирали около 150 тыс. человек. Как уточнили ранее в Генштабе ВС РФ, продолжающееся сокращение числа призывников связанно с увеличением доли профессиональных военнослужащих по контракту.

Традиционно в рамках призывных кампаний Минобороны РФ на сборных пунктах молодых людей обеспечивают военной формой и несессерами, горячим питанием. Призывники в ходе предыдущих кампаний обязательно проходили психологическое тестирование, в призывные комиссии включались представители общественных организаций, на заседаниях комиссий присутствовали родители призывников.