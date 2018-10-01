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07:41 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Минфин и ЦБ решили зачислять граждан в систему пенсионного капитала автоматически

Минфин и Центробанк решили подключать граждан к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) автоматически, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве и на финансовом рынке.

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Источник: РИА "Новости"

Подключение граждан к ИПК будет базироваться на 158-й статье Гражданского кодекса РФ «Форма сделок». В третьем пункте статьи говорится, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

По словам собеседников издания, это фактически означает автоматическое подключение граждан к выплате взносов с зарплат в негосударственные пенсионные фонды.
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Напомним, концепция ИПК предполагает, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник. По умолчанию этот взнос предлагается установить на уровне 6% от зарплаты, но работник сможет изменить эту сумму или вообще отказаться от ИПК.

Основной спор шел по поводу механизма вступления гражданина в систему. Минфин и ЦБ настаивали на автоподписке. Против этого выступал Минтруд и социальный блок во главе с вице-премьером Ольгой Голодец. В мае замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Минфин отказался от автоматического зачисления граждан в систему ИПК.

Управляющие компании предлагали альтернативную схему формирования ИПК. Они хотят напрямую участвовать в формировании индивидуального пенсионного капитала своих клиентов. НПФ восприняли эту идею скептически.

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