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08:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах

Российское электромагнитное оружие уже проходит испытания на полигонах, сообщил ТАСС советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех») Владимир Михеев.

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Источник: РИА "Новости"

Господин Михеев отметил, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) «существуют и очень эффективно развиваются». «Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — отметил он. Параллельно ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного оружия, добавил замглавы концерна.

Поражающим фактором в СВЧ-пушках является сверхмощное электромагнитное излучение —электромагнитный «выстрел». Такими пушками, в частности, планируется снабжать российские беспилотники. Электромагнитное оружие будет способно полностью выводить из строя электронику противника.

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