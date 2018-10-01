Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах

Господин Михеев отметил, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) «существуют и очень эффективно развиваются». «Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», — отметил он. Параллельно ведутся активные работы над системами защиты от электромагнитного оружия, добавил замглавы концерна.