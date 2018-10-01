Определен регион с наибольшим числом сторонников ЗОЖ

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В этом году снова лидируют Северный Кавказ и юг России. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «РИА Новости».

В основе рейтинга находятся восемь показателей, которые характеризуют потребление табачных и алкогольный изделий, распространение наркомании, а также условия труда и занятие спортом. Все это рассчитывается на основе данных, которые предоставляют Генеральная прокуратура России, министерство спорта и Росстат.

На первом месте в рейтинге 2017 года оказалась Республика Дагестан.

Годом ранее первое место занимала опустившаяся на вторую строку Чеченская Республика. На третьем месте снова Кабардино-Балкария. Закрывают пятерку лидеров здорового образа жизни Краснодарский край и Ингушетия.

Последние места в рейтинге достались Еврейской автономной области. Камчатскому краю, Магаданской области, Забайкальскому краю и Амурской области. Однако, входившая в прошлом году в рейтинг аутсайдеров Хакасия, смогла улучшить свои позиции на несколько пунктов.

Выросла и доля населения, которое систематически занимается спортом. В 2017 года она составила 26,8%, что на 2,6 пункта выше, чем годом ранее.

Всего в стране около 50 млн человек регулярно занимается спортом.

При этом по данным минспорта лидерами по доле населения являются Краснодарский край и Тыва — 47,9%. На втором месте Дагестан с показателем 45,1%, далее идет Белгородская области и Ямало-Ненецкий автономный округ — 43,5%. Замыкает первые строки рейтинга Татарстан. У него насчитывает 43,4%.

Также эксперты отмечают, что самой большой проблемой российского общества является наркомания и алкоголизм несмотря на то, что государство продолжает активно бороться против увеличения данных показателей. Однако в 2017 году снизилась смертность от употребления алкоголя и уровень преступности на его почве, что говорит о постепенной нормализации ситуации.