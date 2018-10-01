Определен регион с наибольшим числом сторонников ЗОЖ
Эксперты подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.
Эксперты подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.
В этом году снова лидируют Северный Кавказ и юг России. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «РИА Новости».
В основе рейтинга находятся восемь показателей, которые характеризуют потребление табачных и алкогольный изделий, распространение наркомании, а также условия труда и занятие спортом. Все это рассчитывается на основе данных, которые предоставляют Генеральная прокуратура России, министерство спорта и Росстат.
Годом ранее первое место занимала опустившаяся на вторую строку Чеченская Республика. На третьем месте снова
Последние места в рейтинге достались Еврейской автономной области. Камчатскому краю, Магаданской области, Забайкальскому краю и Амурской области. Однако, входившая в прошлом году в рейтинг аутсайдеров Хакасия, смогла улучшить свои позиции на несколько пунктов.
Выросла и доля населения, которое систематически занимается спортом. В 2017 года она составила 26,8%, что на 2,6 пункта выше, чем годом ранее.
При этом по данным минспорта лидерами по доле населения являются Краснодарский край и Тыва — 47,9%. На втором месте Дагестан с показателем 45,1%, далее идет Белгородская области и
Также эксперты отмечают, что самой большой проблемой российского общества является наркомания и алкоголизм несмотря на то, что государство продолжает активно бороться против увеличения данных показателей. Однако в 2017 году снизилась смертность от употребления алкоголя и уровень преступности на его почве, что говорит о постепенной нормализации ситуации.
Эксперты заключили, что занятия спортом вызывают у населения все больше интереса, как и отношение к своему здоровью и отказ от вредных привычек. Все это отражает изменения в обществе касательно современных ценностей. Исследование показывает, что государству необходимо продолжать работы по информированию граждан о принципах ЗОЖ, а также по созданию условий для здорового досуга и занятий спортом.