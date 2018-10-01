Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В джунглях Вьетнама нашли пропавшего 47 лет назад летчика СССР
Нашли! Долгожданная новость НАСА
Сергей Шнуров не видит смысла чаще общаться с детьми
Лидеры Германии, США и Турции поспорили из-за России
Татьяна Навка и Дмитрий Песков сходили в театр в ярких нарядах
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
Сын Наташи Королевой бросил учебу в США
Андрей Малахов раскрыл секреты воспитания сына
88-летний Иван Краско разоблачил шоу Дмитрия Шепелева
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой
Платили десятки тысяч $: Борисова о встречах с богатыми мужчинами
Лечусь до сих пор: Пьеха о борьбе с зависимостью
Россиянин нашел способ заработать за 5 дней, больше, чем за 6 мес
Посол Польши в РФ сделал заявление о закупках газа
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В России выросли ставки по ипотеке
«Жигули» закопали под землю, а через год завели (видео)
Осеннее подорожание авто: процесс начался
Фоторепортажи
8Находка десятилетия
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
07:23 (мск), источник: Известия

Определен регион с наибольшим числом сторонников ЗОЖ

Эксперты подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.

Наверх
Источник: Reuters

В этом году снова лидируют Северный Кавказ и юг России. Об этом свидетельствует исследование, проведенное «РИА Новости».

В основе рейтинга находятся восемь показателей, которые характеризуют потребление табачных и алкогольный изделий, распространение наркомании, а также условия труда и занятие спортом. Все это рассчитывается на основе данных, которые предоставляют Генеральная прокуратура России, министерство спорта и Росстат.

На первом месте в рейтинге 2017 года оказалась Республика Дагестан.

Годом ранее первое место занимала опустившаяся на вторую строку Чеченская Республика. На третьем месте снова Кабардино-Балкария. Закрывают пятерку лидеров здорового образа жизни Краснодарский край и Ингушетия.

Последние места в рейтинге достались Еврейской автономной области. Камчатскому краю, Магаданской области, Забайкальскому краю и Амурской области. Однако, входившая в прошлом году в рейтинг аутсайдеров Хакасия, смогла улучшить свои позиции на несколько пунктов.

Выросла и доля населения, которое систематически занимается спортом. В 2017 года она составила 26,8%, что на 2,6 пункта выше, чем годом ранее.

Всего в стране около 50 млн человек регулярно занимается спортом.

При этом по данным минспорта лидерами по доле населения являются Краснодарский край и Тыва — 47,9%. На втором месте Дагестан с показателем 45,1%, далее идет Белгородская области и Ямало-Ненецкий автономный округ — 43,5%. Замыкает первые строки рейтинга Татарстан. У него насчитывает 43,4%.

Также эксперты отмечают, что самой большой проблемой российского общества является наркомания и алкоголизм несмотря на то, что государство продолжает активно бороться против увеличения данных показателей. Однако в 2017 году снизилась смертность от употребления алкоголя и уровень преступности на его почве, что говорит о постепенной нормализации ситуации.

Эксперты заключили, что занятия спортом вызывают у населения все больше интереса, как и отношение к своему здоровью и отказ от вредных привычек. Все это отражает изменения в обществе касательно современных ценностей. Исследование показывает, что государству необходимо продолжать работы по информированию граждан о принципах ЗОЖ, а также по созданию условий для здорового досуга и занятий спортом.

Активность — залог долголетия
Во время загрузки произошла ошибка.
10 июля© Ньюстюб
 В плену Нью-Йорка: чем грозит России и миру повышение ставки ФРС
Проверка на дорогах: для кого подорожает ОСАГО
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
В британской разведке пожалели о помощи Путину в 2000-м году
Усманов рассказал о единственном оставшемся в России олигархе
Порошенко поблагодарил Путина в эфире CNN
Где находится деревня миллионеров (фото)
Путин попросил гонщика «Мерседеса» не обливать его шампанским
СМИ: россиян подключат к накопительной пенсии без их согласия
Спорт
«Спартак» дома проиграл «Ростову» на глазах у Терри Легенда «Челси» выбрал не тот матч, чтобы посмотреть вживую
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
От Беллуччи до Лопез: 10 южных актрис, которым возраст не помеха В них бурлит горячая кровь, и потому, даже разменяв пятый десяток, эти актрисы выглядят и ведут себя так, словно им всегда 18, и по-прежнему соглашаются на роли роковых красоток
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
В какую недвижимость вложиться, чтобы не прогадать
В России выросли ставки по ипотеке
Назван самый свадебный город России
Горячие темы на «Детях»
Настя В садик с соплями 601
Silver Грудничек и детсадовец 186
Нина Актеры одной роли. 178
Анна Гальцова Перетерпеть? Или все таки что-то предпринять 103
Леди
Жасмин, Зара, Бородина и Волкова: как правильно носить жакет Жакет может стать твоим сообщником в любой ситуации, он подружится и с джинсами, надетыми с дедушкиными кроссовками, и с вечерним платьем
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь