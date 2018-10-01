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11:07 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: россияне предпочитают детские книги, исторические романы и книги по домоводству

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (96%) читает книги, в основном предпочитая произведения для детей (31%), исторические романы (30%) и литературу о ведении домашнего хозяйства (27%). Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Источник: РИА "Новости"

«Согласно данным опроса, россияне в целом довольно заинтересованы в чтении книг различных жанров — только 4% опрошенных сообщили, что практически не читают книг. Среди людей с неполным средним образованием эта доля выше — 22%. Наибольшей популярностью среди наших сограждан пользуются книги для детей — как правило, их читают детям 31% опрошенных», — говорится в опросе. Около 30% респондентов предпочитают книги по истории, а более четверти опрошенных (27%) читают книги по домашнему хозяйству и работе на приусадебных участках.

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Каждый четвертый россиянин (26%) любит произведения классической русской и зарубежной литературы, а каждый пятый (22%) предпочитает фантастику. Еще 21% респондентов предпочитает научную и профессиональную литературу (30% из них — это люди с высшим образованием). Учебные пособия и справочную литературу читают 20% наших сограждан, русские женские детективы — 16% опрошенных, отечественные исторические детективы — 12%, зарубежные — 12% респондентов.

Около 87% россиян имеют домашнюю библиотеку, при этом у 44% опрошенных в ней насчитывается до 100 книг (в основном, это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет). Еще 23% заявили, что в их библиотеках около 100−300 книг, 10% — 300−500 книг. По 5% наших сограждан владеют богатой домашней библиотекой, насчитывающей 500−1000 книг и более 1000 книг (в основном, это люди старшего поколения — от 60 лет и старше (по 8%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 сентября 2018 года. Объем выборки — 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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