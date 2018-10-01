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11:27 (мск), источник: РИА Новости

В Киеве после скандала выбрали новую «Мисс Украина»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Названо имя новой «Мисс Украина — 2018» вместо нарушившей правила конкурса Вероники Дидусенко. Титул получила 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области, сообщает ТСН.

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«Я счастлива и благодарна всем!» — написала девушка в Инстаграме, заявив, что приступает к исполнению обязанностей.

Дидусенко поздравила Гузь с победой, добавив, что они «выиграли вместе».

Во время финала конкурса 20 сентября Леонила не заняла призового места, потому что членов жюри насторожил ее низкий уровень владения английским языком.

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Теперь она будет представлять Украину в финале конкурса «Мисс мира — 2018», который состоится 8 декабря на китайском острове Хайнань. Выступать за Россию будет Наталья Строева из Республики Саха (Якутия).

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Ранее сообщалось, что оргкомитет конкурса дисквалифицировал Веронику Дидусенко из-за того, что девушка скрыла наличие ребенка. Впоследствии девушка назвала пункт об отсутствии детей дискриминирующим права матерей и заявила, что собирается «обратиться к лидерам мира», чтобы изменить условия проведения конкурсов красоты.

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