Крымчанам запретили читать про виллу Киселева в Коктебеле

Источник: РИА "Новости"

Журналист рассказал, что редактора газеты Елену Войтову заставили выкупить весь тираж печатного издания за свой счет. Кроме того, материал о недвижимости, предположительно принадлежащей Киселеву, пропал с сайта газеты: спустя несколько часов на его месте появился рекламный блок.

Копия статьи «Чародеи оползневого склона» доступна в электронной версии в Telegram-канале «Крымский канал». В материале была описана история реконструкции виллы, стоимость которой, по словам автора, составляет чуть менее 200 миллионов рублей.