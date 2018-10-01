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12:41 (мск), источник: Интерфакс

Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. В этом году премии удостоились ученые Джеймс Эллисон и Таску Хонджо за работы в области терапии рака.

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Источник: Nobel Prize

Награду в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма. В его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек.

В 2017 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, говорится на сайте Нобелевского комитета.

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Циркадными ритмами называют суточные колебания различных параметров организма, характерные практически для всех живых существ. Исследователи независимо друг от друга открыли на плодовой мушке Drosophila melanogaster ген и белок period, концентрация которого колеблется с периодичностью 24 часа и определяет работу «биологических часов» животного.

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала «нобелевская неделя», она пройдет с 1 по 8 октября. Во вторник, 2 октября, станет известен лауреат в области физики, 3 октября — химии. Лауреата премии мира огласят в пятницу, 5 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 8 октября.

В этом году в Стокгольме огласят имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать Нобелевскую премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было принято из-за скандала в Шведской академии, в результате которого из организации ушли шесть ее членов.

Размер Нобелевской премии в прошлом году был увеличен до 9 млн шведских крон ($1,12 млн).

Церемония награждения лауреатов пройдет традиционно в Стокгольме 10 декабря, в день когда скончался шведский предприниматель и изобретатель Альфред Нобель.

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