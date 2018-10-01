Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака

Источник: Nobel Prize

Награду в области физиологии и медицины присуждает Королевский Каролинский медико-хирургический институт Стокгольма. В его Нобелевскую ассамблею входит 50 человек.

В 2017 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили ученым из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, говорится на сайте Нобелевского комитета.

Циркадными ритмами называют суточные колебания различных параметров организма, характерные практически для всех живых существ. Исследователи независимо друг от друга открыли на плодовой мушке Drosophila melanogaster ген и белок period, концентрация которого колеблется с периодичностью 24 часа и определяет работу «биологических часов» животного.

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала «нобелевская неделя», она пройдет с 1 по 8 октября. Во вторник, 2 октября, станет известен лауреат в области физики, 3 октября — химии. Лауреата премии мира огласят в пятницу, 5 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 8 октября.

В этом году в Стокгольме огласят имена четырех из пяти нобелевских лауреатов. Нобелевский комитет решил не присуждать Нобелевскую премию по литературе и перенес ее вручение на 2019 год. Такое решение было принято из-за скандала в Шведской академии, в результате которого из организации ушли шесть ее членов.

Размер Нобелевской премии в прошлом году был увеличен до 9 млн шведских крон ($1,12 млн).