Американского охотника чуть не убил застреленный им же медведь

Заметив на утесе медведя, они выстрелили в него, однако затем произошло то, чего они никак не ожидали. Туша животного вместе с камнями начала катиться прямо на мужчин. Теннисон не пострадал и вызвал спасателей, а вот МакКормик получил серьезные травмы. Он находится в реанимации.