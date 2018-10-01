Голикова рассказала о проблемах с очередями в домах престарелых

«У нас, хоть и небольшая, но на 1 января 2018 года очередь в стационарные дома социального обслуживания — 3,2 тыс. граждан. И, реализуя этот проект (программа “Старшее поколение”, — RNS), мы решим полностью эту задачу, обеспечив необходимыми полустационарными, стационарными местами дневного пребывания наших граждан старшего поколения, которые в этом нуждаются», — сказала она.

«Сейчас в рамках стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, которая действует с 2016 по 2020 год, и по 2025 год, отрабатываются методы на пилотных шести регионах, в 2019 году их будет 12, и каждый раз мы будем увеличивать в три раза до тех пор, пока к 2022 году не охватим всю страну, выделяя соответствующие финансовые ресурсы нашим регионам для того, чтобы они имели возможность распространять лучшие практики для работы социальных и медицинских служб», — добавила она.