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13:56 (мск), источник: RNS

Голикова рассказала о проблемах с очередями в домах престарелых

На 1 января 2018 года очередь в дома престарелых составляла 3,2 тыс. человек, в рамках программы «Старшее поколение» эта проблема будет решена, заявила журналистам вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

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Источник: Reuters

«У нас, хоть и небольшая, но на 1 января 2018 года очередь в стационарные дома социального обслуживания — 3,2 тыс. граждан. И, реализуя этот проект (программа “Старшее поколение”, — RNS), мы решим полностью эту задачу, обеспечив необходимыми полустационарными, стационарными местами дневного пребывания наших граждан старшего поколения, которые в этом нуждаются», — сказала она.

Голикова отметила, что отрабатываемые правительством механизмы, связанные с активным долголетием, со временем охватят всю страну.

«Сейчас в рамках стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, которая действует с 2016 по 2020 год, и по 2025 год, отрабатываются методы на пилотных шести регионах, в 2019 году их будет 12, и каждый раз мы будем увеличивать в три раза до тех пор, пока к 2022 году не охватим всю страну, выделяя соответствующие финансовые ресурсы нашим регионам для того, чтобы они имели возможность распространять лучшие практики для работы социальных и медицинских служб», — добавила она.

Ранее вице-премьер заявляла, что правительство будет разрабатывать новую концепцию учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста, в которых возможно будет не только постоянное, но и временное пребывание для оказания профилактической и врачебной помощи.

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