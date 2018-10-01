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14:13 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дизайнер «скрестил» разные виды животных (фото)

И это очень забавно.

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Норвежский инженер Арне Олав Гурвин Фредриксен мастерски использует фоторедактор для создания фантастических животных.

Арне не придумывает ничего нового. Он лишь «скрещивает» всем известные виды: касатку и пингвина, морскую свинку и льва, акулу и лошадь, и других животных. Но получается это у него очень профессионально и остроумно.

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Фредриксен начал создавать своих «фантастических тварей» в 2012 году. Он признается, что это лишь хобби, и первые его работы были далеки от идеала. Теперь же, когда Арне достиг мастерства, он с радостью обучает желающих графическому дизайну.

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