Дизайнер «скрестил» разные виды животных (фото)
И это очень забавно.
И это очень забавно.
Норвежский инженер Арне Олав Гурвин Фредриксен мастерски использует фоторедактор для создания фантастических животных.
Арне не придумывает ничего нового. Он лишь «скрещивает» всем известные виды: касатку и пингвина, морскую свинку и льва, акулу и лошадь, и других животных. Но получается это у него очень профессионально и остроумно.
Фредриксен начал создавать своих «фантастических тварей» в 2012 году. Он признается, что это лишь хобби, и первые его работы были далеки от идеала. Теперь же, когда Арне достиг мастерства, он с радостью обучает желающих графическому дизайну.
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