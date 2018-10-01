Бодрящий эффект: как кофе двигает мировой прогресс
1 октября отмечается Международный день кофе. Чтобы выжить в кофейном бизнесе, компаниям приходится анализировать Big Data, внедрять технологии искусственного интеллекта и робототехники.
1 октября отмечается Международный день кофе. Чтобы выжить в кофейном бизнесе, компаниям приходится анализировать Big Data, внедрять технологии искусственного интеллекта и робототехники.
Активное применение новых технологий в приготовлении и продаже кофе и напитков на его основе началось в начале 2010-х. Это повлекло устойчивый рост объема кофейного рынка: в США с 2010 по 2018 он увеличился на 36%, в России с 2011 по 2016 год прирост составил 57,6%.
Один и тот же объем кофе может дать кардинально различную прибыль, если продается в зернах и в виде готового напитка. Капитализация компании Starbucks c начала 2013 года выросла в 2 раза до $77 млрд, а Dunkin' Donuts — в 2,5 раза, до $6 млрд. Эти две компании занимают в США 62% рынка.
Еще одним показателем интереса к кофейному рынку стала крупная сделка в конце лета 2018 года:
Около 44% спроса на кофе в США приходится на миллениалов. С 2010 года ежедневное потребление кофе среди молодых людей от 18 до 24 лет увеличилось в 2 раза. По данным Национальной ассоциации кофе (NCA), благодаря молодому поколению впервые за 67 лет более 59% ежедневно потребляемого кофе приходится на сегмент «гурме» — кофейни, не входящие в большие сети.
В результате компании стараются ориентировать свой бизнес под растущие потребности молодых кофеманов — добавляют скорость, автоматизацию и зрелищность.
Увеличения продаж требует ускорения процесса, и на помощь, как и в других отраслях, приходит роботизация. Кроме того, роботы воспринимаются зрелищнее, чем живые сотрудники, поэтому, возможно, в будущем заменят их на рабочих местах. Сегодня робот может приготовить три чашки кофе за 40 секунд, — даже высококлассному бариста на это потребуется как минимум в полтора раза больше времени.
Сеть кофеен Cafe X в
Sawyer способен обслуживать одновременно до пяти человек, тратя примерно по 4 минуты на каждый напиток. Для оптимальной работы кофейни (особенно в час пик) нужно минимум 4 таких бариста и две кофемашины, чтобы не создавать очередь.
Большие продажи позволяют учитывать предпочтения пользователей. Лидером анализа Big Data в сфере кофе является Starbucks. Компания обрабатывает еженедельно более 90 млн транзакций в 25000 кофейнях по всему миру, а приложением Starbucks App пользуется более 17 млн человек. Для того, чтобы запустить персонализированный маркетинг, компания интегрирует технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Мобильное приложение Starbucks с согласия пользователя собирает данные o его любимых напитках, а также идентифицирует клиента при посещении «новой» кофейни и может подсказать бариста предпочтительный заказ. На основе данных пользователя приложение предлагает новые продукты и добавки к кофе в зависимости от погоды, дня недели и местоположения. Система аналитики Atlas, которая учитывает близость к другим кофейням Starbucks и трафик на дорогах, рекомендует наиболее удобные для пользователя локации.
Финская компания Giosg, специализирующаяся на
Для новой идеи компании понадобилась
Купить за криптовалюту можно многие товары, в том числе и кофе. Одним из первых мест, где готовили кофе за криптовалюту, стала кофейня в Праге. В Праге биткоином можно расплатиться более чем в 80 местах, из которых самое известное место — Paralelni Polis.
В кофейне нет ни кассы, ни прилавка. Те, кто еще не обзавелся криптовалютой, могут сделать это в обменном автомате. Сейчас это кафе — одно из самых популярных мест среди чешского
Энтузиасты технологии блокчейн пытаются внедрить ее в кофейном бизнесе. Стартап из Сиэтла Onda Origins создает экосистему между производителями и любителями кофе по всему миру, используя блокчейн и виртуальную реальность. Клиенты могут точно узнать, откуда их кофе, а производители — получить максимальный доход от каждого компонента, который они производят. Система показывает, на какой плантации и каким кооперативом или производителем был собран урожай. Партнерство с производителями позволяет получить информацию, как собирается урожай, компенсируются ли выбросы CO2, есть ли взаимодействие с другими фермерами.