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14:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Где находится старинный особняк, сделанный из редкого фарфора

Необычный дом часто сравнивают с работами Гауди.

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В городе Тяньцзинь на северо-востоке Китая находится удивительное здание, подобных которому больше нет нигде в мире. Это столетний трехэтажный особняк во французском стиле под названием Фарфоровый дом.

Свое название он получил не случайно. Дело в том, что этим особняком, некогда бывшим министерством финансов и крупным банком, с 2002 года владеет бизнесмен и коллекционер древностей Чжан Лянжи.

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Он долгие годы собирал традиционный китайский фарфор, причем 80% его коллекции — это осколки или разбитые и потрескавшиеся изделия. Но менее ценными они от этого не стали, а, чтобы любоваться ими могли и другие люди, Лянжи решил превратить особняк в музей, полностью украсив его фарфором и внутри, и снаружи.

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В течение пяти лет бизнесмен вместе с рабочими украшали здание 400 миллионами осколков древнего фарфора. На территории дома и в его отделке нашлось место 3 тысячам антикварных ваз, 5 тысячам блюд, чаш и статуэток. Снаружи здание обвивают четыре 200-метровых дракона, также украшенных мозаикой из фарфора.

Но кроме этого, особняк украшен отделкой и экспонатами из белого мрамора, хрусталя и агата.

Весь необычный дизайн дома обошелся бизнесмену в 65 миллионов долларов, но сейчас, по скромным подсчетам, уникальный фарфоровый музей оценивается в 315 миллионов долларов.

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