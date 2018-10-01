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15:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер Шарль Азнавур

Французский шансонье, композитор и поэт Шарль Азнавур умер на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на представителя певца. По его словам, музыкант, в прошлом месяце вернувшийся из концертного тура по Японии, умер в своем доме во Франции.

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Источник: AFP 2018

Шарль Азнавур за свою карьеру написал более 1000 песен. Известность пришла к нему в 1940-х годах, когда он начал выступать в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 году они приняли участие в турне Эдит Пиаф. Свой первый альбом француз выпустил в 1953 году. С тех пор им были выпущены более 40 пластинок. В числе известных песен шансонье — «Мама», «Вечная любовь», «Молодость», «Вчера еще», «Изабелла», «Аве Мария», «Две гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и др.

В Москве Шарль Азнавур выступал дважды — 20 апреля 2007 года и 3 октября 2014 года. В 2010 году он получил почетный знак «За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией». В 2014 году ему вручили нагрудный знак российского МИДа «За вклад в международное сотрудничество». В августе 2017 году он получил именную звезду на Голливудской аллее славы.

Шарль Азнавур
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Шарль Азнавур: фильмы и сериалы

Французский певец Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни
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15:57 (мск)© Ньюстюб
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