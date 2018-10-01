Умер Шарль Азнавур

Шарль Азнавур за свою карьеру написал более 1000 песен. Известность пришла к нему в 1940-х годах, когда он начал выступать в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 году они приняли участие в турне Эдит Пиаф. Свой первый альбом француз выпустил в 1953 году. С тех пор им были выпущены более 40 пластинок. В числе известных песен шансонье — «Мама», «Вечная любовь», «Молодость», «Вчера еще», «Изабелла», «Аве Мария», «Две гитары», «Унеси меня», «Надо уметь», «Умереть за любовь» и др.