Студент нарисовал преподавателю комикс вместо объяснительной

Художник Александр Алехин, известный также как Саша Маккай, поделился с подписчиками своего паблика «ВКонтакте» комиксом, который он нарисовал вместо объяснительной записки.

Как рассказал молодой человек, он не сделал вовремя домашнее задание, а затем перестал ходить на лекции. Из-за этого заведующая кафедрой потребовала написать объяснительную записку.

Видимо, преподаватель не знала, что Александра уже отчисляют из Тюменского государственного института культуры, и он собирается после этого кардинально сменить специальность и пойти учиться в другое заведение.

А поскольку терять ему уже было нечего, напоследок парень решил порадовать преподавателя не сухой объяснительной, а забавным комиксом.

Саша изложил все свои сомнения и метания по поводу невыполненного задания и прогулов в двух частях истории с эпилогом. А в конце добавил, что ни о чем не сожалеет.

Неизвестно, как преподаватель отреагировала на такую объяснительную, но подписчики Алехина идею оценили и поддержали.