Студент нарисовал преподавателю комикс вместо объяснительной
Правда, из университета его все равно отчислят.
Правда, из университета его все равно отчислят.
Художник Александр Алехин, известный также как Саша Маккай, поделился с подписчиками своего паблика «ВКонтакте» комиксом, который он нарисовал вместо объяснительной записки.
Как рассказал молодой человек, он не сделал вовремя домашнее задание, а затем перестал ходить на лекции.
Видимо, преподаватель не знала, что Александра уже отчисляют из Тюменского государственного института культуры, и он собирается после этого кардинально сменить специальность и пойти учиться в другое заведение.
Саша изложил все свои сомнения и метания по поводу невыполненного задания и прогулов в двух частях истории с эпилогом. А в конце добавил, что ни о чем не сожалеет.
Неизвестно, как преподаватель отреагировала на такую объяснительную, но подписчики Алехина идею оценили и поддержали.
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