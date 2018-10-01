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16:51 (мск), источник: ТАСС

Умер Шарль Азнавур. Вот его великие песни

Французский Фрэнк Синатра, идеальный шансонье с самым грустным взглядом, с совершенно неисчерпаемым, бесконечным репертуаром (больше тысячи песен). 1 октября умер Шарль Азнавур.

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Источник: AFP 2018

Это не просто та музыка, которая приходит первой в голову при воспоминаниях о Франции. Кажется, что песни Азнавура звучат на улицах Парижа, даже когда там на самом деле тихо. Пронзительные, тонкие и светлые композиции исполнителя — это уже не просто классика, это тот вклад, который Франция внесла в мировую культуру.

Un vie d’amour

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Уже вечная песня Азнавура, известная в огромном количестве вариантов, в том числе и в переводе на русский (ее спел Антон Макарский под названием «Вечная любовь»). А вот концертное исполнение этой песни, где Азнавур выступает вместе с Мирей Матьё.

Sous Le Ciel De Paris

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О самом красивом городе на самом красивом языке: «Под небом Парижа песня влюбленных летит».

La Boheme

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Совсем еще молодой черно-белый Азнавур протирает руки платком и жестами изображает, что он, как и лирический герой этой песни, находится на Монмартре и рисует портрет любимой, которая позирует ему обнаженной. «Богема, богема. Это значит быть счастливым».

Hier encore

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Предельно пронзительная песня, в ней весь надрыв, вся драма великого французского шансонье. «Еще вчера мне было двадцать лет».

La Mama

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Самая траурная песня Азнавура: умирает мама лирического героя, и ее провожают у смертного одра все ее дети и внуки.

She

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Самый громкий сингл Азнавура, исполненный на английском, хотя потом эту песню перевели еще на французский, немецкий, итальянский и испанский. Особенно оцените, какой удивительный вариант исполнения удалось найти: 1974 год, Азнавур стоит в восхитительном оранжевой пиджаке на фоне серебряных елок.

Emmenez-Moi

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Это волнующая песня о зове странствий с неожиданно быстро пропеваемым текстом: «Забери меня за девять морей, в страну чудес за далекой мечтой».

Il faut savoir

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Одна среди многих песен Азнавура о памяти, о том, что не забывается, о том, что навсегда остается с тобой, название переводится как «Вы должны знать».

Toi et moi

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Лиричную и светлую песню, как и полагается, о любви, под названием «Ты и я», Шарль Азнавур спел вместе с Селин Дион.

Que C’est Triste Venise

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Это необычно счастливая песня, хоть и называется она «Как печальна Венеция», здесь исполнена с Демисом Руссосом.

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