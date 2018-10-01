Умер Шарль Азнавур. Вот его великие песни
Французский Фрэнк Синатра, идеальный шансонье с самым грустным взглядом, с совершенно неисчерпаемым, бесконечным репертуаром (больше тысячи песен). 1 октября умер Шарль Азнавур.
Французский Фрэнк Синатра, идеальный шансонье с самым грустным взглядом, с совершенно неисчерпаемым, бесконечным репертуаром (больше тысячи песен). 1 октября умер Шарль Азнавур.
Это не просто та музыка, которая приходит первой в голову при воспоминаниях о Франции. Кажется, что песни Азнавура звучат на улицах Парижа, даже когда там на самом деле тихо. Пронзительные, тонкие и светлые композиции исполнителя — это уже не просто классика, это тот вклад, который Франция внесла в мировую культуру.
Уже вечная песня Азнавура, известная в огромном количестве вариантов, в том числе и в переводе на русский (ее спел Антон Макарский под названием «Вечная любовь»). А вот концертное исполнение этой песни, где Азнавур выступает вместе с Мирей Матьё.
О самом красивом городе на самом красивом языке: «Под небом Парижа песня влюбленных летит».
Совсем еще молодой
Предельно пронзительная песня, в ней весь надрыв, вся драма великого французского шансонье. «Еще вчера мне было двадцать лет».
Самая траурная песня Азнавура: умирает мама лирического героя, и ее провожают у смертного одра все ее дети и внуки.
Самый громкий сингл Азнавура, исполненный на английском, хотя потом эту песню перевели еще на французский, немецкий, итальянский и испанский. Особенно оцените, какой удивительный вариант исполнения удалось найти: 1974 год, Азнавур стоит в восхитительном оранжевой пиджаке на фоне серебряных елок.
Это волнующая песня о зове странствий с неожиданно быстро пропеваемым текстом: «Забери меня за девять морей, в страну чудес за далекой мечтой».
Одна среди многих песен Азнавура о памяти, о том, что не забывается, о том, что навсегда остается с тобой, название переводится как «Вы должны знать».
Лиричную и светлую песню, как и полагается, о любви, под названием «Ты и я», Шарль Азнавур спел вместе с Селин Дион.
Это необычно счастливая песня, хоть и называется она «Как печальна Венеция», здесь исполнена с Демисом Руссосом.