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17:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Киселев заявил в полицию на автора статьи о его вилле в Крыму

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев обвинил журналиста газеты «Город24» Владимира Мазурина в вымогательстве и обратился в полицию. На этот шаг он пошел после публикации материала о реконструкции дома в Коктебеле.

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Источник: РИА "Новости"

«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — сообщил господин Киселев радиостанции «Говорит Москва».

Владимир Мазурин рассказал журналистам, что критический материал о реконструкции виллы на крымском побережье вышел в газете «Город24» 23 сентября, но на следующий день весь тираж издания был изъят из продажи. Он добавил, что главред издания Елена Войтова уволена со своей должности. Господин Мазурин утверждает, что такие действия учредитель издания предпринял «после звонка из Москвы».

О строительстве дома в Коктебеле Дмитрий Киселев рассказал украинскому изданию «Факты» в 2006 году. Владимир Мазурин выдвинул предположение, что заказчик строительства игнорировал замечания архитекторов, не желая встраивать в конструкцию укрепляющие элементы. Автор материала выразил опасение, что и сейчас недвижимость представляет опасность и может рухнуть при сильном сейсмическом толчке. Фамилиия господина Киселева в статье не упоминается.

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