Дмитрий Киселев заявил в полицию на автора статьи о его вилле в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — сообщил господин Киселев радиостанции «Говорит Москва».

Владимир Мазурин рассказал журналистам, что критический материал о реконструкции виллы на крымском побережье вышел в газете «Город24» 23 сентября, но на следующий день весь тираж издания был изъят из продажи. Он добавил, что главред издания Елена Войтова уволена со своей должности. Господин Мазурин утверждает, что такие действия учредитель издания предпринял «после звонка из Москвы».