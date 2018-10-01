Голос любви: ушёл из жизни Шарль Азнавур
Каким мы запомним последнего великого певца Франции.
Каким мы запомним последнего великого певца Франции.
Казалось, он был всегда — и всегда будет. Даже отмененный весной этого года
На самом деле его звали Шахнур Вахинак Азнавурян — Шарлем Азнавуром он стал лишь начав профессиональную эстрадную карьеру после окончания Второй мировой. Родившийся в семье армян, покинувших неспокойный Кавказ в 1922 году, он стал стопроцентным французом — но ни на минуту не забывал своих корней. В 1988 году, после катастрофического землетрясения в Спитаке Азнавур одним из первых организовал сбор средств в пользу пострадавших; сингл с песней «Для тебя, Армения», для записи которого он собрал в студии практически всех ведущих артистов Франции и Бельгии, от Сальваторе Адамо и Жильбера Беко до Лио и Патрисии Каас, разошелся тиражом более миллиона экземпляров (вырученные средства пошли в фонд помощи Спитаку). Историческая родина отвечала ему взаимностью: с 2008 года певец работал послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в
Сравнение, возможно, лестное, но все же не вполне верное. Оба великих артиста пели о любви, во всех ее проявлениях, от радостной до трагической, но, в отличие от Фрэнка, Шарль сам был сочинителем огромной одаренности — возможно, одним из лучших
Собственно, в этом и заключалась необъяснимая магия
Что до муз… Их в его жизни хватало. Первой и, наверно, главной была великая Пиаф, открывшая застенчивого молодого армянина в 1946 году и благословившая его на профессиональную карьеру, пригласив с собой в турне по Франции и США. Он был трижды женат; что до поклонниц — вероятно, их было немало, но, как истинный джентльмен, Азнавур не любил распространяться о своей личной жизни. Скорее, он готов был отпустить шутку о своем росте — 160 сантиметров. Но на сцене этот маленький человечек внезапно становился как бы больше, лирический герой его песен, казалось, занимал все пространство зала — будь это камерная площадка кабаре в его ранние годы или огромные пещеры знаменитой «Олимпии» в Париже или Кремлевского дворца в Москве.
Он умел завоевать слушателя, даже иного поколения, даже вовсе не подготовленного к встрече с французским шансоном, истинным рыцарем которого он оставался всю свою долгую жизнь.
Их пели такие разные звезды как Боб Дилан («я очень люблю Азнавура — признавался в давнем интервью тогда еще будущий Нобелевский лауреат. — я был на его концерте в
Он оставался артистом до последнего своего часа — вернулся домой в Прованс, где жил уже давно, с гастролей по Японии за несколько дней до смерти. Таким он и останется с нами — теперь уже навсегда. Маленьким великим человеком, обладателем неповторимого надтреснутого, трагического тенора — голоса любви и сострадания.