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18:35 (мск), источник: Daily Storm

Дмитрий Киселев: Дом стоит 13 лет, Мазурин вымогает 13 миллионов

Глава информагентства «Россия сегодня» называет журналиста мошенником и вымогателем.

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Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал Шторму, что, по его словам, вымогающий у него деньги журналист газеты «Город24» Владимир Мазурин сбежал от него еще в 2016 году, когда шли работы по возведению пристройки в его доме в Крыму. Сама дача, построенная 13 лет назад, уже давно сдана в эксплуатацию и не может угрожать никаким другим постройкам, утверждает Киселев.

«Он [дом] построен в 2005 году. Стоит 13 лет. С ним все хорошо. Все документы были еще при Украине. Потом мы сделали пристройку в 2016 году. Тоже ввели в эксплуатацию. Все хорошо… [Он Мазурин] одно время работал у нас на стройке, но сбежал, и мы уже заканчивали без него», — сказал Киселев.

На вопрос, занимался ли Мазурин какими-то работами по укреплению фундамента или изучал возможность проведения подобных работ, Киселев ответил отрицательно: «Ничего он не пытался доделать… Это ахинея и горячечный бред. Все, кто знает его в Коктебеле, могут это подтвердить».

Мазурина Киселев назвал мошенником, отметив, что он, по его словам, вымогает у него деньги — 13 миллионов. «Прислал на почту угрозу с завтрашней публикацией в газете. Прислал 23-го [сентября]. Я пошел и подал на него в полицию», — сказал глава ИА «России сегодня».

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Мазурин в свое время помогал делать Киселеву ремонт в его московской квартире. Глава «России сегодня» отметил в нем тогда особенные качества: «Он как Стройнадзор… дотошный, кляузный человек». «Я ему сказал, что мы делаем пристройку [на нашей даче в Крыму], и спросил его, не хочет ли он в этом поучаствовать. Он сказал “отлично” и поехал, — рассказал собеседник “Шторма”. — Он оставил жену в Москве, бросил ее там».

Владимир Мазурин 1 октября заявил «Новой газете», что весь тираж газеты «Город 24» с его статьей о даче Киселева в Крыму, был изъят. Скриншоты с печатной версией заметки есть в сети.

В своей статье Мазурин утверждал, что дом Киселева может обрушиться на расположенные ниже постройки в силу особенностей конструкции фундамента. Журналист утверждал, что якобы говорил об этом самому Киселеву (глава «России сегодня» в тексте по имени не упоминается ни разу) и предлагал ему установить дополнительные укрепляющие конструкции, но тот отказался. По словам, Мазурина, стоимость дачи составляет около 200 миллионов рублей.

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