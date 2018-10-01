Дмитрий Киселев: Дом стоит 13 лет, Мазурин вымогает 13 миллионов
Глава информагентства «Россия сегодня» называет журналиста мошенником и вымогателем.
Глава информагентства «Россия сегодня» называет журналиста мошенником и вымогателем.
Генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал Шторму, что, по его словам, вымогающий у него деньги журналист газеты «Город24» Владимир Мазурин сбежал от него еще в 2016 году, когда шли работы по возведению пристройки в его доме в Крыму. Сама дача, построенная 13 лет назад, уже давно сдана в эксплуатацию и не может угрожать никаким другим постройкам, утверждает Киселев.
«Он [дом] построен в 2005 году. Стоит 13 лет. С ним все хорошо. Все документы были еще при Украине. Потом мы сделали пристройку в 2016 году. Тоже ввели в эксплуатацию. Все хорошо… [Он Мазурин] одно время работал у нас на стройке, но сбежал, и мы уже заканчивали без него», — сказал Киселев.
Мазурина Киселев назвал мошенником, отметив, что он, по его словам, вымогает у него деньги — 13 миллионов. «Прислал на почту угрозу с завтрашней публикацией в газете. Прислал 23-го [сентября]. Я пошел и подал на него в полицию», — сказал глава ИА «России сегодня».
Мазурин в свое время помогал делать Киселеву ремонт в его московской квартире. Глава «России сегодня» отметил в нем тогда особенные качества: «Он как Стройнадзор… дотошный, кляузный человек». «Я ему сказал, что мы делаем пристройку [на нашей даче в Крыму], и спросил его, не хочет ли он в этом поучаствовать. Он сказал “отлично” и поехал, — рассказал собеседник “Шторма”. — Он оставил жену в Москве, бросил ее там».
Владимир Мазурин 1 октября заявил «Новой газете», что весь тираж газеты «Город 24» с его статьей о даче Киселева в Крыму, был изъят. Скриншоты с печатной версией заметки есть в сети.
В своей статье Мазурин утверждал, что дом Киселева может обрушиться на расположенные ниже постройки в силу особенностей конструкции фундамента. Журналист утверждал, что якобы говорил об этом самому Киселеву (глава «России сегодня» в тексте по имени не упоминается ни разу) и предлагал ему установить дополнительные укрепляющие конструкции, но тот отказался. По словам, Мазурина, стоимость дачи составляет около 200 миллионов рублей.