Как обмануть рак? Объясняем открытие лауреатов Нобелевской премии в 100 и 500 словах

Источник: AFP 2018

Новость Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за работы в области терапии рака

Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.

«Эпохальные открытия этих двух лауреатов стали поворотным пунктом в нашей борьбе с раком», — говорится в решении Нобелевского комитета.

Разработанные Аллисоном и Хондзё методики лечения «коренным образом изменили исход [заболевания] для некоторых групп пациентов с прогрессирующим раком».

Русская служба Би-би-си коротко (в 100 словах) и чуть подробнее (в 500 словах) объясняет, в чем суть их революционного открытия.

История в 100 словах

Перехитрить рак

Обычно наша иммунная система самостоятельно ищет в организме мутировавшие клетки и разрушает их, не давая им размножаться. Однако раковые клетки нашли способ обходить эту естественную защиту, что позволяет опухоли быстро расти.

Многие виды рака делают это, активируя механизм, который обычно «успокаивает» или «тормозит» иммунные клетки после атаки. Так в здоровом организме регулируется сила и продолжительность иммунного ответа.

Аллисон и Хондзё научились «обманывать» раковые клетки и не давать им блокировать иммунную реакцию. Это произвело настоящую революцию в терапии и легло в основу целого нового класса лекарственных препаратов.

Пока что у этих лекарств немало побочных эффектов, однако они доказали свою эффективность в борьбе с онкологией. Иногда удается вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми.

История в 500 словах

«Ремонт тормозов»

О том, что для борьбы с раком можно мобилизовать иммунитет самих пациентов, ученые впервые задумались еще больше 100 лет назад. Однако только в 1990-е годы в этой области был сделан настоящий прорыв.

Американец Джеймс Аллисон открыл так называемые иммунные контрольные точки (ИКТ) — естественный механизм, который тормозит наш иммунитет, «успокаивая» Т-лимфоциты, ответственные за распознавание и уничтожение чужеродных и мутировавших клеток.

Если этот механизм нарушен, то организм начинает разрушать сам себя, переключившись на уничтожение здоровых тканей. Так, например, происходит при аутоиммунных заболеваниях.

Сразу несколько групп ученых ухватились именно за эту перспективу: «ремонт тормозов» (то есть наладка нормальной работы ИКТ) обещал прорыв в лечении диабета I типа, ревматоидного артрита, рассеянного склероза и массы других болезней.

Однако сам Аллисон занялся ровно обратным. Он попробовал отключить этот естественный тормозной механизм у больных раком мышей — и добился удивительных результатов. Клетки опухоли больше не могли скрываться от иммунитета, и организм боролся с раком намного эффективнее.

Параллельно с этим в 1992 году Тасуку Хондзё открыл другой тип ИКТ — работающий по тому же принципу, но несколько иным способом. На основе своего открытия японский профессор также разработал несколько методик иммунотерапии.

Несмотря на довольно сильные побочные эффекты, блокирующие ИКТ препараты уже доказали свою эффективность в борьбе с раком легких, почек, лимфомой и меланомой.

Сам Хондзё, который очень любит играть в гольф, рассказывал историю: однажды в гольф-клубе к нему подошел мужчина и рассказал, что переболел раком легких. «Он поблагодарил меня за то, что снова может играть в гольф, — вспоминает японский профессор. — Это было настоящее счастье. Такая благодарность для меня важнее любых наград».

«Эпохальная работа»

В настоящий момент Джеймс Аллисон возглавляет иммунологическое отделение в Центре по борьбе с раком при Университете Техаса. Тасуку Хондзё занимает пост профессора иммунологии в Университете Киото.

Препараты, разработанные на основе предложенных ими методик, уже успешно применяются в лечении раковых больных.

Но еще больше лекарств проходят сейчас клинические испытания и станут доступны в ближайшие годы.

«Еще 10 лет назад метастазирующая меланома была практически неизлечима. Сейчас, благодаря работам Аллисона и Хондзё, у пациентов есть реальная надежда. Более трети пациентов показывают долгосрочные улучшения в результате иммунотерапии, а некоторых даже удается полностью вылечить», — цитирует агентство Рейтер профессора Чарли Суонтона, главного врача британской организации по борьбе с раком Cancer Research UK.

Бывший коллега Аллисона Серхио Кесада, ныне профессор Университетского колледжа Лондона, смотрел церемонию объявления нобелевских лауреатов вместе с другими сотрудниками лаборатории, собравшимися на онкологическую конференцию в Нью-Йорке.

«Работа, проделанная Джимом и Хондзё, была настолько эпохальной, что многие уже несколько лет ждали, когда же они наконец получат Нобеля», — говорит он.

«Эта терапия помогает не всем, но она спасла уже много жизней, — подчеркивает профессор Манчестерского университета Дэн Дейвис. — А главное — она произвела революцию в нашем понимании того, как можно обуздать или, напротив, активизировать иммунную систему для борьбы с раком и другими заболеваниями».

«Мне кажется, это лишь вершина айсберга. Многие лекарства [действующие на основе этого принципа], нам еще только предстоит открыть», — уверен он.

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