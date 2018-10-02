Художник создает картины из виниловых пластинок
Среди его клиентов много знаменитостей.
Среди его клиентов много знаменитостей.
36-летний Грег Фредерик начинал свою карьеру как фотограф и редактор журнала, но однажды он нашел коробку со старыми виниловыми пластинками, которую
Сейчас Фредерик создает уникальные картины из разбитого винила. В основном, это портреты известных музыкантов или артистов.
Большой прорыв для Грега случился в 2011 году, когда его картины были выставлены в
В последние годы Фредерик использует в картинах не только пластинки, но и обложки альбомов, упаковки от
Художник делает и частные заказы. По его словам, самой странной картиной, которую его попросили сделать за большие деньги, было изображение толстого ламантина, лежащего на пляже в Майами.
Читайте также: