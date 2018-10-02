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08:42 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник создает картины из виниловых пластинок

Среди его клиентов много знаменитостей.

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36-летний Грег Фредерик начинал свою карьеру как фотограф и редактор журнала, но однажды он нашел коробку со старыми виниловыми пластинками, которую кто-то по ненадобности оставил на тротуаре. Решив, что в хозяйстве все пригодится, Грег забрал пластинки домой.

Сейчас Фредерик создает уникальные картины из разбитого винила. В основном, это портреты известных музыкантов или артистов.

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По признанию художника, он настолько любит музыку, что в своем творчестве использует только испорченные пластинки, которые невозможно прослушать.
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Большой прорыв для Грега случился в 2011 году, когда его картины были выставлены в нью-йоркском музее рядом с работами Энди Уорхола. С тех пор сами знаменитости начали покупать у него портреты, цена которых иногда доходит до 10 тысяч долларов.

В последние годы Фредерик использует в картинах не только пластинки, но и обложки альбомов, упаковки от CD-дисков, сами диски и кассеты.

Художник делает и частные заказы. По его словам, самой странной картиной, которую его попросили сделать за большие деньги, было изображение толстого ламантина, лежащего на пляже в Майами.

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