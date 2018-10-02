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03:30 (мск), источник: Коммерсантъ

«Город24» опроверг информацию об изъятии тиража из-за виллы Дмитрия Киселева

Учредитель крымского издания «Город24» Максим Онищенко опроверг информацию о том, что предыдущий тираж был изъят, а главный редактор уволен из-за статьи Владимира Мазурина о вилле генерального директора агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

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Источник: gorod24.online

Ранее господин Мазурин рассказал «Новой газете», что критический материал о реконструкции виллы на крымском побережье вышел в «Город24» 23 сентября 2018 года, но на следующий день весь тираж издания был изъят из продажи. Он добавил, что главред издания Елена Войтова уволена со своей должности. Владимир Мазурин утверждал, что такие действия учредитель издания предпринял «после звонка из Москвы».

Сообщаю, что компания работает в штатном режиме и будет работать дальше. Факты изложенные в сегодняшних публикациях коллег не совсем соответствуют действительности, а некоторые совсем не соответствуют ей, наверное их ввел в заблуждение источник распространивший эту информацию.
Максим Онищенко
учредитель крымского издания «Город24»
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По его словам, «статьи о вилле Дмитрия Киселева не было в газете, была статья о строительстве на сложных рельефных участках». «Редактор не уволен, а отстранен от выполнения своих обязанностей еще до выхода этой публикации в свет и совсем по другим причинам», — добавил Максим Онищенко.

Ранее Дмитрий Киселев обвинил Владимира Мазурина в вымогательстве и сообщил, что обратился в полицию.

Он заявил, что все данные статьи взяты с потолка, а документы на его дом находятся «в образцовом порядке».

Следите за развитием темы«В Крыму изъяли тираж газеты со статьей о вилле Дмитрия Киселева»
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