Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу
Снег и лед на дорогах России. Росавтодор предупреждает
Муж Ксении Бородиной показал, как учит дочь выговаривать слова
Дочь Иосифа Пригожина обвинили в мошенничестве
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
СМИ: Российский Ил-96 "страшно удивил" американцев
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
Андрей Малахов стал героем шоу «Когда все дома»
83-летний отец Агутина попал в финал шоу «Голос»
Памела Андерсон с молодым женихом в откровенном платье - фото
Нет ни у кого: МиГ переполошил экспертов США
На борту самолета возник конфликт с чемпионом РФ
Реакция Кадырова на угрозу США о морской блокаде
Сказке конец: Жена Павла Воли сняла обручальное кольцо - СМИ
Дочь Куценко и Порошиной готовится к свадьбе - СМИ
В Италии ограбленные туристы отдохнули за счет города
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
12Торжества в честь 70-летия КНДР
04:42 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Злоумышленники «подсмотрели» данные пользователей Facebook

Во сколько утечка информации обойдется компании.

Наверх
Источник: Reuters

Очередная утечка данных может стоить Facebook более полутора миллиардов рублей. Неделю назад из-за уязвимости в системе безопасности данные десятков миллионов пользователей стали доступны злоумышленникам. Комиссия по защите данных в Ирландии, которая следит за работой Facebook в Европе, потребовала от компании больше информации о масштабах нарушений. Чем опасны такие утечки для пользователей и самой компании? Об этом — Яна Лубнина и Виктория Феофанова.

Очередной удар по репутации Facebook. На этот раз в руки злоумышленников попали данные 50 млн аккаунтов, а страницы еще 40 млн пользователей оказались под угрозой взлома. Дело в том, что хакеры нашли лазейку в системе безопасности соцсети.

Те, кто воспользовался функцией «посмотреть как» — она позволяет владельцу аккаунта увидеть свою страницу так, как видят ее другие пользователи — дали злоумышленникам доступ к их аккаунту.
Читайте также
Хакеры в подземелье: как данные пользователей могут украсть через Wi-Fi в метро

В итоге хакеры получили доступ не только к личной информации, но и к сторонним сервисам, чьи учетные данные подключены к Facebook, например к Instagram. В будущем именно из-за таких угроз компании Марка Цукерберга придется собирать как можно меньше личных данных, полагает руководитель проектов по информационной безопасности компании КРОК Павел Луцик:

«Злоумышленник может зайти в личный кабинет пользователя Facebook, и дальше воспользоваться всеми благами его личной страницы, то есть посмотреть фото, видео, переписку, начать общаться от имени пользователя — в общем, все, что предоставляет Facebook, всем этим может воспользоваться злоумышленник.

Мне кажется, что социальная сеть будет, так сказать, закручивать гайки, уменьшать количество различных удобных для нас, но менее безопасных функций.

С точки зрения контента, будет уменьшение в сторону выкладывания информации, то есть если сейчас в Facebook можно выложить, условно, 100 категорий записей о себе, то будет уменьшение, например, до 50−70».

Читайте также
Россию обвинили в кибератаках на Константипольский патриархат

В общей сложности жертвами утечки стали около 90 млн человек. Им придется поменять пароли и заново авторизоваться в сети. Несмотря на частые утечки, упрекнуть Facebook в том, что они мало тратят на информационную безопасность нельзя. Эти расходы недавно существенно увеличили. Но пользователям этого недостаточно. Они хотят быть уверенны, что взломать их страницы в принципе невозможно. В противном случае они просто перестанут пользоваться соцсетью, считает директор по исследованию Social Discovery Ventures Андрей Михайлюк:

«Все угрозы, которые возникают из-за утечек данных, чреваты одним и тем же — оттоком пользователей. Есть определенная часть пользовательской аудитории, которая достаточно сильно ценит свои данные и которая в случае таких неприятных манипуляций может от них уходить. Я не уверен, что это будет очень большая часть, скорее это наиболее лояльная и наиболее продвинутая, образованная.

То есть те пользователи, которые по факту приносят Facebook деньги, которые кликают на рекламу дорогостоящих товаров. Потеря этих пользователей чревата, конечно же, потерями в обороте компании».

Компания Марка Цукерберга только оправилась от другого громкого скандала, связанного с утечкой данных. Тогда Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала информацию на пользователей. Речь шла о данных 87 млн пользователей. Из-за этого Facebook стал фигурантом нескольких расследований.

 Израиль встречает россиян недружелюбно
Кислота — друг молодежи
Роскосмос рассматривает версию повреждения «Союза» на борту МКС
Как обмануть рак? Поясняем открытие лауреатов Нобелевской премии
Бойцы MMA устали во время поединка и бросили драться (видео)
Землетрясение в Индонезии: диспетчер спас лайнер ценой жизни
Трамп объяснил, почему он не пьет
ЦСКА в «Лужниках» сыграет с победителем Лиги чемпионов «Реалом»
Раскрыты заработки российских миллиардеров
Спорт
ЦСКА сыграет с действующим победителем ЛЧ мадридским «Реалом» Это будет первый футбольный матч на арене «Лужники» после финала чемпионата мира
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Пугачева с детьми поддержала Галкина на премьере Артист представил анимационный фильм «Пришельцы в доме», где озвучил сразу трех персонажей
Недвижимость
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Россияне нашли способ заработать на своих квартирах
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Где на самом деле покупают жилье в Москве
Дети
Фото Полины Гагариной с дочкой смутило поклонников артистки Певица показала снимок с прогулки с Мией
Леди
Жасмин, Зара, Бородина и Волкова: как правильно носить жакет Жакет может стать твоим сообщником в любой ситуации, он подружится и с джинсами, надетыми с дедушкиными кроссовками, и с вечерним платьем
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь