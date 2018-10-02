Злоумышленники «подсмотрели» данные пользователей Facebook

Источник: Reuters

Очередная утечка данных может стоить Facebook более полутора миллиардов рублей. Неделю назад из-за уязвимости в системе безопасности данные десятков миллионов пользователей стали доступны злоумышленникам. Комиссия по защите данных в Ирландии, которая следит за работой Facebook в Европе, потребовала от компании больше информации о масштабах нарушений. Чем опасны такие утечки для пользователей и самой компании? Об этом — Яна Лубнина и Виктория Феофанова.

Очередной удар по репутации Facebook. На этот раз в руки злоумышленников попали данные 50 млн аккаунтов, а страницы еще 40 млн пользователей оказались под угрозой взлома. Дело в том, что хакеры нашли лазейку в системе безопасности соцсети.

Те, кто воспользовался функцией «посмотреть как» — она позволяет владельцу аккаунта увидеть свою страницу так, как видят ее другие пользователи — дали злоумышленникам доступ к их аккаунту.

В итоге хакеры получили доступ не только к личной информации, но и к сторонним сервисам, чьи учетные данные подключены к Facebook, например к Instagram. В будущем именно из-за таких угроз компании Марка Цукерберга придется собирать как можно меньше личных данных, полагает руководитель проектов по информационной безопасности компании КРОК Павел Луцик:

«Злоумышленник может зайти в личный кабинет пользователя Facebook, и дальше воспользоваться всеми благами его личной страницы, то есть посмотреть фото, видео, переписку, начать общаться от имени пользователя — в общем, все, что предоставляет Facebook, всем этим может воспользоваться злоумышленник.

Мне кажется, что социальная сеть будет, так сказать, закручивать гайки, уменьшать количество различных удобных для нас, но менее безопасных функций.

С точки зрения контента, будет уменьшение в сторону выкладывания информации, то есть если сейчас в Facebook можно выложить, условно, 100 категорий записей о себе, то будет уменьшение, например, до 50−70».

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В общей сложности жертвами утечки стали около 90 млн человек. Им придется поменять пароли и заново авторизоваться в сети. Несмотря на частые утечки, упрекнуть Facebook в том, что они мало тратят на информационную безопасность нельзя. Эти расходы недавно существенно увеличили. Но пользователям этого недостаточно. Они хотят быть уверенны, что взломать их страницы в принципе невозможно. В противном случае они просто перестанут пользоваться соцсетью, считает директор по исследованию Social Discovery Ventures Андрей Михайлюк:

«Все угрозы, которые возникают из-за утечек данных, чреваты одним и тем же — оттоком пользователей. Есть определенная часть пользовательской аудитории, которая достаточно сильно ценит свои данные и которая в случае таких неприятных манипуляций может от них уходить. Я не уверен, что это будет очень большая часть, скорее это наиболее лояльная и наиболее продвинутая, образованная.

То есть те пользователи, которые по факту приносят Facebook деньги, которые кликают на рекламу дорогостоящих товаров. Потеря этих пользователей чревата, конечно же, потерями в обороте компании».