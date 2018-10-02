Злоумышленники «подсмотрели» данные пользователей Facebook
Во сколько утечка информации обойдется компании.
Во сколько утечка информации обойдется компании.
Очередная утечка данных может стоить Facebook более полутора миллиардов рублей. Неделю назад
Очередной удар по репутации Facebook. На этот раз в руки злоумышленников попали данные 50 млн аккаунтов, а страницы еще 40 млн пользователей оказались под угрозой взлома. Дело в том, что хакеры нашли лазейку в системе безопасности соцсети.
В итоге хакеры получили доступ не только к личной информации, но и к сторонним сервисам, чьи учетные данные подключены к Facebook, например к Instagram. В будущем именно
«Злоумышленник может зайти в личный кабинет пользователя Facebook, и дальше воспользоваться всеми благами его личной страницы, то есть посмотреть фото, видео, переписку, начать общаться от имени пользователя — в общем, все, что предоставляет Facebook, всем этим может воспользоваться злоумышленник.
Мне кажется, что социальная сеть будет, так сказать, закручивать гайки, уменьшать количество различных удобных для нас, но менее безопасных функций.
С точки зрения контента, будет уменьшение в сторону выкладывания информации, то есть если сейчас в Facebook можно выложить, условно, 100 категорий записей о себе, то будет уменьшение, например, до 50−70».
В общей сложности жертвами утечки стали около 90 млн человек. Им придется поменять пароли и заново авторизоваться в сети. Несмотря на частые утечки, упрекнуть Facebook в том, что они мало тратят на информационную безопасность нельзя. Эти расходы недавно существенно увеличили. Но пользователям этого недостаточно. Они хотят быть уверенны, что взломать их страницы в принципе невозможно. В противном случае они просто перестанут пользоваться соцсетью, считает директор по исследованию Social Discovery Ventures Андрей Михайлюк:
«Все угрозы, которые возникают
То есть те пользователи, которые по факту приносят Facebook деньги, которые кликают на рекламу дорогостоящих товаров. Потеря этих пользователей чревата, конечно же, потерями в обороте компании».
Компания Марка Цукерберга только оправилась от другого громкого скандала, связанного с утечкой данных. Тогда Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала информацию на пользователей. Речь шла о данных 87 млн пользователей.