В Швеции откроется музей отвратительной еды

Посетители могут увидеть исландское блюдо хаукарль (тухлое мясо акулы), растущий в Азии фрукт дуриан, известный своим запахом, сардинский сыр с опарышами, а также шведское национальное блюдо сюрстрёмминг — ферментированная сельдь.