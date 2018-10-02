В Швеции откроется музей отвратительной еды
Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — В шведском городе Мальмё 31 октября откроется музей отвратительной еды, сообщает газета The Independent.
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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU — В шведском городе Мальмё 31 октября откроется музей отвратительной еды, сообщает газета The Independent.
Посетители могут увидеть исландское блюдо хаукарль (тухлое мясо акулы), растущий в Азии фрукт дуриан, известный своим запахом, сардинский сыр с опарышами, а также шведское национальное блюдо сюрстрёмминг — ферментированная сельдь.
Издание отмечает, что большая часть экспонатов будет содержаться в специальной посуде, не пропускающей запах.