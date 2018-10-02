ЦБ раскрыл детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

У физических лиц будет большой-большой период, чтобы отклонить или принять решение (по ИПК.— «Ъ»), если они этого не сделали, то по истечении этого длинного периода — 1,5−2 года, а в некоторых отдельных случаях до пяти лет по «молчунам», то это будет принятие по умолчанию, Гражданским кодексом России.