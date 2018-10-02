ЦБ раскрыл детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

У физических лиц будет большой-большой период, чтобы отклонить или принять решение (по ИПК.— «Ъ»), если они этого не сделали, то по истечении этого длинного периода — 1,5−2 года, а в некоторых отдельных случаях до пяти лет по «молчунам», то это будет принятие по умолчанию, Гражданским кодексом России.
Он сообщил, что законопроект об ИПК будет опубликован в ближайшие дни. «Будет содержаться юридическая схема, которая предполагает конвертацию обязательств пенсионных фондов, в том числе Пенсионного фонда РФ перед физическими лицами в обязательства ИПК», — сказал Сергей Швецов.
Ранее в СМИ появилась обновленная концепция создания ИПК граждан. Идея принадлежит Министерству финансов и Центробанку. Из документа следует, что россиян без их согласия будут подключать к новой системе.
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