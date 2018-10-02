Новая лунная афера: зачем нужна американская окололунная станция
В освоении космоса люди столкнулись с кризисом целеполагания.
В освоении космоса люди столкнулись с кризисом целеполагания.
У космоса появилось новое имя. Теперь все только и говорят, что об американской окололунной станции
Есть ли смысл в создании новой станции, стоит ли России участвовать в этом мероприятии, и каких результатов надо ждать от новой лунной программы?
Сначала голые факты. Создание лунной орбитальной
Для системы из двух тел таких точек пять, при этом для создания станции специалисты NASA выбрали точку L2 (это позиция с обратной стороны Луны, невидимой с Земли). Стоит понимать, что это достаточно удаленная от Луны точка: станция будет находиться в 70 тыс. км от поверхности. Для сравнения: орбита в МКС, меняясь в разные годы, находилась в пределах 300−400 км от поверхности Земли. Лунная орбитальная
Изначально была и другая версия: создавать станцию предполагалось на низкой окололунной орбите — 100−200 км над поверхностью. Экзосфера Луны очень слабая и разряженная, на такой высоте ее атомы не смогли бы значительно тормозить станцию, как это происходит с МКС. Но в дело вмешивается земное притяжение:
В точке L2 предполагается создать несколько модулей, размером меньше чем Международная космическая станция, в которых одновременно смогут проживать до четырех астронавтов. Отметим, что сама по себе идея не нова. Космические станции в точках Лагранжа — очень частые гости в современной фантастической литературе. Место действительно удобное, но что там можно делать?
Проблема в том, что
Кроме того, срок пребывания на лунной орбитальной платформе будет сильно ограничен даже по сравнению с Международной космической станцией. Основная проблема — радиация. В настоящее время ученые считают, что срок пребывания на лунной орбите стоит ограничить
Предполагается, что астронавты на станции смогут запускать на Луну небольшие научные аппараты. Ключевое слово тут — «небольшие»: ни о каких пилотируемых высадках и говорить не приходится — Луна слишком далеко от станции.
Отдельно говорится, что лунная орбитальная
Почему это будет дорого? Космос в принципе самое дорогое хобби современного человечества. Только на поддержание в рабочем и действующем состоянии Международной космической станции ежегодно тратится до $6 млрд. Сразу несколько стран участвуют в этом вместе, потому что в одиночку потянуть такой проект не в состоянии ни одна держава: у всех есть более насущные статьи расходов, от ядерных сил до дотирования цен на авиабилеты неимущим слоям населения. И постоянно раздаются голоса о необходимости использовать эти деньги в более приземленных целях.
На МКС экипаж возит
Точно также и с грузовыми кораблями. Их выводят на орбиту те же «Союзы», американские Falcon 9 или японские
Кроме прочего, отдельно потребуется создание системы связи: дело в том, что Луна будет перекрывать для станции возможность общения с командным центром. Это дополнительные траты и расходы.
Вот и получается в итоге, что американцы собираются строить чрезвычайно дорогую, более опасную, сложную в использовании станцию. С нее нельзя будет осуществлять наблюдение за Землей, сложно будет запускать аппараты на Луну. Она не даст ничего нового пилотируемой программе по освоению Луны. И даже использование ее как остановки на пути к Марсу тоже под очень большим вопросом. Вернее, это можно было бы сделать гораздо дешевле, используя станции на орбите Земли.
Есть вероятность, что американцы пошли на эту программу… от безысходности. Как так получилось? Нация, у которой всё прекрасно с финансированием космических программ, и вдруг безысходность.
Вся проблема в том, что американская космическая программа очень непостоянна. Как правило, приходя на свою должность, новый президент меняет вектор космической программы целой страны в зависимости от своих предпочтений, финансовых возможностей и разумения, что и как требуется делать в космосе.
Вот и сейчас: есть SLS, есть пилотируемый космический корабль «Орион», однако всё это лишь бледная тень от планировавшейся при предыдущих президентах программы «Созвездие». Тогда предполагались посадки пилотируемого корабля на Луну, создание лунной базы, а затем и полеты к Марсу. Однако
Без них реализовать программу «Созвездие» в полной мере просто нереально. Вот и пришлось придумывать, изворачиваться и подсчитывать, на что именно хватит оставленного не самой щедрой рукой Трампа. Вот и получается, что лунная орбитальная
Для Марса «Орион» в нынешней инкарнации маловат, а в отсутствие посадочного лунного модуля использовать его для покорения Луны тоже нельзя. Остается полумера — окололунная станция с очень маленьким и нечетким списком задач.
С точки зрения развития мировой космонавтики лунная орбитальная платформа гораздо лучше, чем ничего. Это и развитие пилотируемой космонавтики, и обкатка новых технологий в более сложных условиях. Точно так же и России следует, если возможно, работать совместно с Америкой, только в таком проекте есть надежда на продолжение нашей пилотируемой программы.
Вот только программа с такими не самыми явными и четко прописанными целями, а также финансированием в десятки миллиардов долларов, легко может оказаться на грани закрытия уже скоро, достаточно лишь смениться американскому президенту. Пока же все полны надежд и чаяний: считать в состоянии эйфории не хочется, да и не получается.