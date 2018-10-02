Дмитрий Рогозин рассказал о проблемах с NASA

Источник: AP 2018

«Проблемы с NASA появились, безусловно, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют им определенные условия», — сказал господин Рогозин в эфире программы «Большая игра» «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).

Он сообщил, что в частных беседах сотрудники NASA заявляют о давлении, которое оказывается в вопросах партнерства с российской стороной.

Ранее сообщалось, что американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.