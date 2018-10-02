Дмитрий Рогозин рассказал о проблемах с NASA
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о наличии проблем в отношениях госкорпорации с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о наличии проблем в отношениях госкорпорации с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«Проблемы с NASA появились, безусловно, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют им определенные условия», — сказал господин Рогозин в эфире программы «Большая игра» «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее сообщалось, что американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Если эта версия подтвердится, то по
Подробнее читайте в публикации «Ъ» «“Союз” нарушимый».