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05:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Рогозин рассказал о проблемах с NASA

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о наличии проблем в отношениях госкорпорации с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Источник: AP 2018

«Проблемы с NASA появились, безусловно, но не по вине NASA, а по вине тех американских кругов, которые окружают NASA, которые диктуют им определенные условия», — сказал господин Рогозин в эфире программы «Большая игра» «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).

Он сообщил, что в частных беседах сотрудники NASA заявляют о давлении, которое оказывается в вопросах партнерства с российской стороной.

Ранее сообщалось, что американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «“Союз” нарушимый».

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