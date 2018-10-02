Счетчики подключают к потолку
Белый дом опять начал реформу энерготарифов для населения.
Белый дом опять начал реформу энерготарифов для населения.
Как выяснил «Ъ», в России могут еще раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Схему одобрил
Правительство вернулось к обсуждению еще одной масштабной энергореформы: замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения.
Соцнорму на свет — потолок месячного энергопотребления, оплачиваемого, как сейчас, по заниженному тарифу, и рост тарифа на сверхнормативные
Тогда Минэнерго оценило объем «перекрестки» в 2017 году в 368 млрд руб., а к 2022 году — в 417 млрд руб. Для ее сокращения к 2022 году до плановых 89 млрд руб. требовался рост тарифов населения на 13,9% в год, что сочли невозможным.
Одобренная теперь
Подход меняет определение нормы с человека на домохозяйство, что в целом логично, так как сразу в эту категорию попадают и одинокие пенсионеры, и семьи с детьми.
При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт•ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагает эксперт.
Согласно протоколу, для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Но при этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы
Речь идет о постепенной отмене льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.
Он отметил успешность введения соцнормы для населения в Крыму с диапазонами до 150 кВт•ч в месяц, до и свыше 600 кВт•ч. «Такая норма стимулирует проводить меры по энергосбережению и сокращать перекрестное субсидирование», — считает господин Королев. В других ведомствах и аппарате Дмитрия Козака дополнительных пояснений не дали. В курирующем ЖКХ Минстрое (ведомство не получило поручение господина Козака) запрос «Ъ» перенаправили в Минэнерго.
Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов считает сокращение числа субсидируемых потребителей и повышение льготных тарифов правильным, но, по его мнению, это не решает проблему искажения ценовых сигналов энергорынка. «Проблема политическая и должна решаться вне рынка через сборы и налоги, — говорит он.— Во всех странах есть социальные потребители, но в развитых рыночных юрисдикциях “перекрестка” не зашивается в тарифы напрямую, а собирается отдельным платежом в составе сетевого тарифа, прозрачно выделенным на региональном и муниципальном уровне».
Татьяна Дятел, Владимир Дзагуто, Евгения Крючкова