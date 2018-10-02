Счетчики подключают к потолку

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как выяснил «Ъ», в России могут еще раз попытаться ввести социальную норму энергопотребления для населения, когда при превышении лимита резко вырастают тарифы. Схему одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, ведомства должны внести проекты документов в январе 2019 года.

Новый вариант соцнормы будет, видимо, мягче, чем схема, которую вводили в 2013—2014 годах. Но при этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению, и отказаться от льгот для селян и квартир с электроплитами.

Правительство вернулось к обсуждению еще одной масштабной энергореформы: замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 19 сентября в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы, следует из протокола мероприятия (есть у «Ъ»). Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года (по сути, к крещенским морозам) внести проекты нормативных документов.

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Соцнорму на свет — потолок месячного энергопотребления, оплачиваемого, как сейчас, по заниженному тарифу, и рост тарифа на сверхнормативные киловатт-часы — пытались ввести еще в 2013 году. В семи пилотных регионах установили норму в 50−190 кВт•ч в месяц на человека, с июля 2014 года она должна была заработать по всей стране. Но в январе 2014 года реформу отложили на два года (в том числе из-за неоднозначных результатов, см. «Ъ» от 31 января 2014 года), а к 2016 году о ней уже не вспоминали. О соцнорме снова заговорили летом в рамках обсуждения проблем перекрестного субсидирования — повышения цен для одних групп потребителей, чтобы снизить тарифы другим (см. «Ъ» от 26 июля).

Тогда Минэнерго оценило объем «перекрестки» в 2017 году в 368 млрд руб., а к 2022 году — в 417 млрд руб. Для ее сокращения к 2022 году до плановых 89 млрд руб. требовался рост тарифов населения на 13,9% в год, что сочли невозможным.



Одобренная теперь вице-премьером схема выглядит чуть более щадящей, чем вариант 2013 года. Соцнорма фиксируется на 300 кВт•ч в месяц и оплачивается по базовому тарифу, потребление свыше 300 кВт•ч — по повышенному, свыше 500 кВт•ч — по «экономически обоснованному», но объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения».

Подход меняет определение нормы с человека на домохозяйство, что в целом логично, так как сразу в эту категорию попадают и одинокие пенсионеры, и семьи с детьми. Наталья Порохова сотрудник Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства

При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт•ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагает эксперт.

Согласно протоколу, для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Но при этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п. Отдельно описано «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1.

Речь идет о постепенной отмене льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.

Замглавы ФАС Виталий Королев заметил, что в среднем на человека в РФ приходится 89 кВт•ч в месяц, хотя в ряде регионов заметно больше (в Иркутской области — около 225 кВт•ч).

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Он отметил успешность введения соцнормы для населения в Крыму с диапазонами до 150 кВт•ч в месяц, до и свыше 600 кВт•ч. «Такая норма стимулирует проводить меры по энергосбережению и сокращать перекрестное субсидирование», — считает господин Королев. В других ведомствах и аппарате Дмитрия Козака дополнительных пояснений не дали. В курирующем ЖКХ Минстрое (ведомство не получило поручение господина Козака) запрос «Ъ» перенаправили в Минэнерго.