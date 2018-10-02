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07:49 (мск), источник: ТАСС

Источник: первые летные испытания ракеты «Сармат» планируется провести в начале 2019 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. — Собеседник агентства отметил, что до начала летных испытаний будет выполняться только наземная отработка агрегатов ракеты.

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Источник: РИА "Новости"

Первые летные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется провести в начале 2019 года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируемый срок старта летно-конструкторских испытаний ракеты “Сармат” — начало 2019 года», — сказал собеседник агентства.

Ранее были выполнены два так называемых бросковых испытания ракеты. Как заявляли в Минобороны, программа бросковых испытаний «Сармата» завершена «с положительными результатами», что позволяет перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса.

Источник уточнил ТАСС, что по итогам двух успешных «бросков» было решено больше таких испытаний «Сармата» не проводить — до начала летных испытаний будет выполняться только наземная отработка агрегатов ракеты.

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