Источник: первые летные испытания ракеты «Сармат» планируется провести в начале 2019 года

Ранее были выполнены два так называемых бросковых испытания ракеты. Как заявляли в Минобороны, программа бросковых испытаний «Сармата» завершена «с положительными результатами», что позволяет перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса.

Источник уточнил ТАСС, что по итогам двух успешных «бросков» было решено больше таких испытаний «Сармата» не проводить — до начала летных испытаний будет выполняться только наземная отработка агрегатов ракеты.