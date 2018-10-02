Бывший вратарь «Ливерпуля» затруднился подсчитать убитых им людей

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«Первого человека я убил в сумерках. Когда солнце заходит, ты видишь только тени в кустах. Ты не можешь распознать их (врагов), пока не увидишь белизну их глаз. Либо ты, либо они. Ты стреляешь, падаешь, и вокруг начинается пальба. Ты слышишь голоса своих: “Эй, капрал, я ранен”. Ты говоришь им заткнуться, иначе нас всех убьют. Когда бой заканчивается, ты видишь тела повсюду. В первый раз все, что было в твоем желудке, выходит наружу», — поделился Гроббелар.

На вопрос журналистов о количестве убитых им людей вратарь затруднился ответить. «Я не могу вам сказать», — сказал Гроббелар.

Родезия — государство, существовавшее до 1980 года. В настоящее время на ее территории расположилось Зимбабве. В 60−70-е годы в Родезии шла гражданская война: коренное черное население выступило против белого правившего меньшинства. Гроббелар воевал на стороне правительственных войск. В армию он был призван вскоре после начала профессиональной карьеры.