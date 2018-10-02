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12:11 (мск), источник: Интерфакс

Умер Роман Карцев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Умер эстрадный артист Роман Карцев. О смерти Карцева в фейсбуке сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

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Источник: РИА "Новости"

Позже эту информацию подтвердил радиостанции «Говорит Москва» сам Жванецкий. «Известия о смерти близкого друга пришли прямо сейчас», — сказал он.

Карцеву было 79 лет. О причине смерти, а также дате и месте похорон пока не сообщается.

Карцев начал эстрадную карьеру в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов. С 1987 года он служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, чьи произведения (наряду с Чеховым, Хармсом, Зощенко и другими авторами) лежали в основе его репертуара. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и в телесериале «Мастер и Маргарита».

Карцев — заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

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Фильмы и сериалы с Романом Карцевым

Роман Карцев
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