Нобелевскую премию по физике присудили за инструменты

Источник: Nobel Prize

Артур Ашкин получил половину награды. Его отметили за разработку оптических пинцетов и их применений для исследования биологических систем. Жерар Муру и Донна Стриклэнд разделили вторую половину премии. Их основным достижением назвали разработку метода генерации высокоинтенсивных и сверхкоротких лазерных импульсов.

Разработанные Ашкином оптические пинцеты позволяют удерживать и перемещать отдельные атомы, молекулы и частицы. С помощью этого метода можно изучать и манипулировать вирусами, бактериями и другими живыми клетками, не повреждая их. В целом подобные методы позволяют наблюдать, резать, двигать и толкать микроскопические тела, используя только воздействие света. Оптические пинцеты используются во многих лабораториях по всему миру для изучения многих биологических процессов и явлений, таких как работу белков, молекулярных моторов и внутренней деятельности клетки. Основную работу по этой теме Ашкин написал в 1997 году.

Работы Жерара Муру и Донны Стриклэнд позволили получить наиболее интенсивные и короткие лазерные импульсы, когда-либо созданные человеком. Их метод получил название усиление чирпированных импульсов. Упрощенно его принцип таков: берется короткий лазерный импульс, растягивается во времени, усиливается и снова сжимается. Этот способ позволил как расширить арсенал методов для изучения фундаментальных явлений, так как позволяет следить за процессами на беспрецедентно высокой скорости, так и привел к появлению целого ряда практических применений в промышленности и медицине. Например, этим методом усиливают лазерное излучение, использумое при операциях на глазах. Совместная пионерская работа Муру и Стриклэнд по этой теме была опубликована в 1985 году.

Компания Clarivate Analytics традиционно предсказала возможных лауреатов этого года на основе наукометрических данных. Согласно их выводам, премию могли получить американцы Давид Авшалом и Артур Госсард за эксперименты, доказавшие существование спинового эффекта Холла, Юрий Гогоци, Родни Руофф и Патрис Симон за достижения в области углеродных материалов и создания суперконденсаторов, а также астроном Сандра Фабер за вывод соотношение Фабер — Джексона, которое связывает светимость галактики с дисперсией скоростей звезд в ее центре, что можно использовать в качестве метода определения расстояний.

Шведская королевская академия наук присуждает Нобелевскую премию ежегодно. Каждый лауреат получает медаль, диплом и денеженое вознаграждение. Церемония вручения проходит в Стокгольме 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля. Первую Нобелевскую премию по физике вручили в 1901 году Вильгельму Конраду Рентгену «в знак признания исключительных услуг, которые он оказал науке открытием замечательных лучей, названных впоследствии в его честь».