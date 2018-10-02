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13:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Организаторы Sony World Photography Awards показали первые фото участников

Снимки присланы в категорию «Открытый конкурс».

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фотографии

Всемирная организация фотографии открыла прием заявок на международную фотопремию Sony World Photography Awards 2019.

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Как и ранее, свои заявки фотографы со всего мира могут подать в три основные категории: «Студенческий конкурс» (фото принимаются до 30 ноября 2018 года), «Открытый конкурс» (до 4 января 2019 года) и «Профессиональный конкурс» (до 11 января 2019 года).

Организаторы также опубликовали некоторые работы из категории «Открытый конкурс», которые будут бороться за победу.

В этом году премия Sony World Photography Awards 2019 будет проводиться уже в 12-й раз. Свои заявки могут прислать любые фотографы вне зависимости от возраста и страны. Главное условие — все конкурсные снимки должны быть сделаны в течение последних 12 месяцев.

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