Организаторы Sony World Photography Awards показали первые фото участников
Снимки присланы в категорию «Открытый конкурс».
Снимки присланы в категорию «Открытый конкурс».
Всемирная организация фотографии открыла прием заявок на международную фотопремию Sony World Photography Awards 2019.
Как и ранее, свои заявки фотографы со всего мира могут подать в три основные категории: «Студенческий конкурс» (фото принимаются до 30 ноября 2018 года), «Открытый конкурс» (до 4 января 2019 года) и «Профессиональный конкурс» (до 11 января 2019 года).
Организаторы также опубликовали некоторые работы из категории «Открытый конкурс», которые будут бороться за победу.
В этом году премия Sony World Photography Awards 2019 будет проводиться уже в 12-й раз. Свои заявки могут прислать любые фотографы вне зависимости от возраста и страны. Главное условие — все конкурсные снимки должны быть сделаны в течение последних 12 месяцев.