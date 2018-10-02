Организаторы Sony World Photography Awards показали первые фото участников

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Всемирная организация фотографии открыла прием заявок на международную фотопремию Sony World Photography Awards 2019.

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Как и ранее, свои заявки фотографы со всего мира могут подать в три основные категории: «Студенческий конкурс» (фото принимаются до 30 ноября 2018 года), «Открытый конкурс» (до 4 января 2019 года) и «Профессиональный конкурс» (до 11 января 2019 года).

Организаторы также опубликовали некоторые работы из категории «Открытый конкурс», которые будут бороться за победу.