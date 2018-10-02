«Мы всегда играли в театр». Чем запомнился Роман Карцев
На 80-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Роман Карцев.
На 80-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Роман Карцев.
Кто не помнит знаменитую миниатюру про раков, которые маленькие — по три рубля, а большие — по пять? Да что там пара фраз — один лишь «Авас» вызывал не меньший смех, чем большие и пространные юмористические монологи иных эстрадных комиков. И этим качеством Карцева мы обязаны тому, что его Швондер из фильма Владимир Бортко «Собачье сердце» едва не затмил и Шарикова, и профессора Преображенского, и доктора Борменталя — председатель домкома получился настолько ярким и острохарактерным, каким он не был даже в повести Булгакова.
Обычно комедийный талант связывают с Одессой. Это родной город Карцева (настоящая фамилия Кац) — он родился там в 1939 году, но первые годы жил в Тирасполе, а в войну уехал с матерью и братом в эвакуацию в Омск. Но поначалу Карцев на эстраду не стремился, да и не с чего вроде было: отец и до, и после войны был связан с футболом, мать работала на фабрике, да и он сам после школы отправился работать на швейную фабрику. Вот
Правда, прежде чем отправиться в самостоятельное плавание, Карцеву и Ильченко (и Жванецкому, конечно) пришлось пройти суровую школу в Ленинградском театре миниатюр у самого Аркадия Райкина. Так что через несколько лет в СССР появился еще один театр — Одесский, который потом перебрался в Москву.
«Нам захотелось размножаться. Мы поняли, что нам надо выходить на собственную дорогу, но продолжая традиции Аркадия Исааковича. За семь лет работы с ним мы их впитали», — вспоминал Карцев в одном из интервью.
В этих театрах были созданы ряд эстрадных спектаклей — например, «Птичий полет», «Полночное кабаре», дуэт регулярно приглашали на телевидение (особенно в передачу «Вокруг смеха»), что сделало Карцева и Ильченко известными на всю страну. Причем Карцев к тому времени уже был дипломированным артистом — в начале 70-х он окончил ГИТИС и начал сниматься в кино.
Правда, ролей в его фильмографии чудовищно мало — всего два десятка, если учитывать все короткометражки и съемки выступлений. Из фильмов с участием Карцева стоит отметить всё то же «Собачье сердце», «Биндюжник и Король», «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова и «Мастера и Маргариту» — еще одну экранизацию произведения Булгакова Владимиром Бортко.
Но его миниатюры помнили все, а многие фразы просто ушли в народ — вроде «начальника транспортного цеха». Или про «Сидорова-кассира».
«Я сатирой давно не занимаюсь. Да и раньше не занимался. Мы не играли в сатиру, мы всегда играли в театр — сначала в театре Аркадия Райкина, потом в Одесском театре миниатюр, потом в театре “Эрмитаж” в Москве, в Московском театре миниатюр… Нам было интереснее играть спектакли, делать некое обобщение. Я думаю, мы втроем — с Витей Ильченко и Мишей Жванецким — нашли свой жанр», — утверждал Карцев. И добавлял, что этот жанр «умрет вместе со мной», потому что сейчас в нем не работает никто.
О смерти Романа Карцева сообщила в своем фейсбуке Наталья Жванецкая.