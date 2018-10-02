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14:13 (мск), источник: Аргументы и факты

«Мы всегда играли в театр». Чем запомнился Роман Карцев

На 80-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист России Роман Карцев.

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Источник: РИА "Новости"
У Романа Карцева было удивительное свойство: он мог заставить зрительный зал икать от хохота всего лишь повторением пары фраз.

Кто не помнит знаменитую миниатюру про раков, которые маленькие — по три рубля, а большие — по пять? Да что там пара фраз — один лишь «Авас» вызывал не меньший смех, чем большие и пространные юмористические монологи иных эстрадных комиков. И этим качеством Карцева мы обязаны тому, что его Швондер из фильма Владимир Бортко «Собачье сердце» едва не затмил и Шарикова, и профессора Преображенского, и доктора Борменталя — председатель домкома получился настолько ярким и острохарактерным, каким он не был даже в повести Булгакова.

Обычно комедийный талант связывают с Одессой. Это родной город Карцева (настоящая фамилия Кац) — он родился там в 1939 году, но первые годы жил в Тирасполе, а в войну уехал с матерью и братом в эвакуацию в Омск. Но поначалу Карцев на эстраду не стремился, да и не с чего вроде было: отец и до, и после войны был связан с футболом, мать работала на фабрике, да и он сам после школы отправился работать на швейную фабрику. Вот там-то он и нащупал свой будущий путь — участвовал в самодеятельности, а в 1960-м оказался в театре «Парнас-2» — тоже самодеятельный и студенческий.

В этом театре он познакомился с Виктором Ильченко и Михаилом Жванецким — первый стал его партнером по эстрадному дуэту, а второй — автором миниатюр, которые этот дуэт исполнял.

Правда, прежде чем отправиться в самостоятельное плавание, Карцеву и Ильченко (и Жванецкому, конечно) пришлось пройти суровую школу в Ленинградском театре миниатюр у самого Аркадия Райкина. Так что через несколько лет в СССР появился еще один театр — Одесский, который потом перебрался в Москву.

«Нам захотелось размножаться. Мы поняли, что нам надо выходить на собственную дорогу, но продолжая традиции Аркадия Исааковича. За семь лет работы с ним мы их впитали», — вспоминал Карцев в одном из интервью.

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В этих театрах были созданы ряд эстрадных спектаклей — например, «Птичий полет», «Полночное кабаре», дуэт регулярно приглашали на телевидение (особенно в передачу «Вокруг смеха»), что сделало Карцева и Ильченко известными на всю страну. Причем Карцев к тому времени уже был дипломированным артистом — в начале 70-х он окончил ГИТИС и начал сниматься в кино.

Правда, ролей в его фильмографии чудовищно мало — всего два десятка, если учитывать все короткометражки и съемки выступлений. Из фильмов с участием Карцева стоит отметить всё то же «Собачье сердце», «Биндюжник и Король», «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова и «Мастера и Маргариту» — еще одну экранизацию произведения Булгакова Владимиром Бортко.

Но его миниатюры помнили все, а многие фразы просто ушли в народ — вроде «начальника транспортного цеха». Или про «Сидорова-кассира».

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«Я сатирой давно не занимаюсь. Да и раньше не занимался. Мы не играли в сатиру, мы всегда играли в театр — сначала в театре Аркадия Райкина, потом в Одесском театре миниатюр, потом в театре “Эрмитаж” в Москве, в Московском театре миниатюр… Нам было интереснее играть спектакли, делать некое обобщение. Я думаю, мы втроем — с Витей Ильченко и Мишей Жванецким — нашли свой жанр», — утверждал Карцев. И добавлял, что этот жанр «умрет вместе со мной», потому что сейчас в нем не работает никто.

О смерти Романа Карцева сообщила в своем фейсбуке Наталья Жванецкая.

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Примечание редакции Новости Mail.Ru: Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий рассказал, что у его друга артиста Романа Карцева не выдержало сердце. «Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — сказал Жванецкий ТАСС.
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Ушел из жизни народный артист Роман Карцев
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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