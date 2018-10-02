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15:10 (мск), источник: РИА Новости

Детеныши жирафов «наследуют» пятна от матери, выяснили ученые

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Зоологи открыли еще одну необычную черту жирафов — оказалось, что они наследуют узор пятен только от матери, причем манера раскраски их шкуры напрямую влияет на их выживание в первые месяцы жизни. Их выводы были представлены в статье в журнале PeerJ.

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Источник: CC0/anujohanna

«Анна Дагг, одна из первых пионеров в изучении жирафов, заметила еще в 1968 году, что детеныши жирафов могут наследовать пятна от родителей. Ее выводы были основаны на небольшой популяции животных, живших в зоопарке. Мы проверили, так ли это на самом деле», — рассказывает Моника Бонд (Monica Bond) из университета Цюриха (Швейцария).

Жирафы достаточно давно считаются одними из самых необычных животных на Земле как в силу их облика, так и происхождения и устройства организма.

Ученые достаточно давно гадали, как они приобрели столь длинную шею, не меняя числа позвонков, и как им удается прокачивать кровь на столь большую высоту и не умирать от перегрузок в экстремальных ситуациях.

Только недавно биологи смогли найти ответы на часть этих вопросов, когда им удалось расшифровать геном жирафов и сравнить его с тем, как устроена ДНК их ближайших родичей — окапи, а также некоторых других животных.

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Как отмечает Бонд, узор пятен, покрывающих шкуру жирафов, был еще одной интересной головоломкой для ученых. Зоологи достаточно давно подозревают, что размеры пятен, их раскраска и форма далеко не случайны, однако как именно они возникли и на что они влияют, они не знали до настоящего времени.

Бонд и ее коллеги нашли ответ на все эти вопросы, наблюдая за жизнью жирафов, живущих на территории национального парка Тарангире в Танзании, на протяжении примерно четырех лет. Во время этих наблюдений биологи фотографировали взрослых животных и их детенышей, проводили генетические тесты и отслеживали то, как менялся их облик по мере взросления и как раскраска их шкуры влияла на выживание молодых жирафов.

Эти наблюдения одновременно и подтвердили теории Дагг, и несколько изменили и расширили их.

К примеру, выяснилось, что жеребята наследуют пятна не просто от родителей, а только от матерей — расцветка отца никак не влияла на их облик.
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Во-вторых, ученые обнаружили, что размеры пятен и их узор напрямую влияли на вероятность выживания детенышей, что особенно сильно проявлялось в первые месяцы их жизни. Как правило, жеребята с крупными пятнами неправильной формы гибли примерно на 10−12% реже, чем их сородичи с круглыми пятнами средних размеров.

Как предполагают ученые, повышенная вероятность их выживания была связана не только с защитой от хищников, но и с тем, что подобный узор пятен может лучше защищать их от перегрева или переохлаждения. Дальнейшие наблюдения за жирафами в Тарангире и в других уголках Африки, по словам Бонд и ее коллег, помогут проверить эту идею и узнать, есть ли различия в узорах жирафов из разных популяций.

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