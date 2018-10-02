Пол Маккартни на велосипеде случайно попал на свадебные снимки

Для молодоженов Дженнифер и Стивена из канадского города Виннипег день свадьбы навсегда останется незабываемым. И не только потому, что они официально вступили в брак.

Благодаря невероятному стечению обстоятельств, на свадебных снимках пары оказался бывший участник легендарной группы Beatles сэр Пол Маккартни.

Музыкант случайно проезжал мимо на своем велосипеде во время фотосессии Дженнифер и Стивена в городском парке. Узнав знаменитость, молодожены попросили его притормозить и сфотографироваться вместе с ними. Конечно, Маккартни не смог отказать влюбленным в такой важный для них день.

Как оказалось, в этот день Маккартни давал концерт в Виннипеге в рамках своего музыкального тура Freshen Up tour в поддержку нового альбома.