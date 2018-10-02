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16:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пол Маккартни на велосипеде случайно попал на свадебные снимки

Новая фотобомба от знаменитости.

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Для молодоженов Дженнифер и Стивена из канадского города Виннипег день свадьбы навсегда останется незабываемым. И не только потому, что они официально вступили в брак.

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Так случилось... моя невеста и жених полностью сделали день сэра Пола Маккартни!

Благодаря невероятному стечению обстоятельств, на свадебных снимках пары оказался бывший участник легендарной группы Beatles сэр Пол Маккартни.

Музыкант случайно проезжал мимо на своем велосипеде во время фотосессии Дженнифер и Стивена в городском парке. Узнав знаменитость, молодожены попросили его притормозить и сфотографироваться вместе с ними. Конечно, Маккартни не смог отказать влюбленным в такой важный для них день.

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Итак, мы фотографируем Дженнифер и Стивен и сталкиваемся с сэром Полом Маккартни... ничего особенного. Он сфотографировался с ними... Я чувствую, ни одна другая свадебная фотография теперь не будет иметь значения.

Как оказалось, в этот день Маккартни давал концерт в Виннипеге в рамках своего музыкального тура Freshen Up tour в поддержку нового альбома.

Напомним, что недавно похожим образом повезло и молодоженам в Великобритании. На их свадебные снимки попала премьер-министр Тереза Мэй.

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