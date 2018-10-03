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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Вилла Дмитрия Киселева стала поводом для судебного иска

Почему вокруг дачи телеведущего в Крыму разгорается скандал.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Телеведущий Дмитрий Киселев готовится к суду из-за виллы в Крыму. Соцсети и СМИ ранее обсуждали скандал вокруг известного журналиста. В конце сентября портал «Город24» опубликовал информацию о роскошном доме в Коктебеле — якобы на его реконструкцию было потрачено 200 млн руб. Автор статьи — архитектор Владимир Мазурин заявил, что хозяин дома не расплатился с рабочими. После этого газеты стали изымать из продажи, а материал на сайте удалили, рассказал Мазурин. Позже Дмитрий Киселев сделал заявление в СМИ: он подтвердил, что речь идет о его вилле, но назвал обвинившего его господина Мазурина «мошенник». Журналист уже подал на него заявление в полицию.

«Коммерсантъ FM» связался с автором скандальной публикации: Владимир Мазурин утверждает, что расследования не боится и ждет господина Киселева в суде.

Дело в том, что я там работаю, но со мной не выполнен расчет. Я не очень понимаю, что он имеет в виду. Пусть как-то объясняется, потому что если он не захочет сделать это с документами в руках, придется заставить его объясняться в суде. И я к этому морально готов, потому что у меня-то как раз документы есть, это 20 кг бумаг с печатями, подписями и так далее. Если очень хочется, чтобы все это появилось в суде, я с удовольствием пойду ему навстречу.
Владимир Мазурин ​​​​​​​

«Для меня это все совершенно неожиданно. Ведь статья абсолютно спокойная по содержанию. Мне уже звонила редактор и сказала “спасибо” за то, что я сделал: она рассказала, что ее увольняют и заставляют купить весь тираж. Я стал проверять, действительно на электронной версии газеты мой материал исчез, а в магазинах стали появляться люди, которые забирали тиражи издания», — рассказывает Мазурин.

Портал «Город24» опубликовал свою версию произошедшего. Согласно ей, часть тиража действительно изымали из продажи, только причиной стал конфликт с рекламодателем, а не звонок из Москвы. Редактора же не уволили, а временно отстранили от обязанностей.

Произошедший скандал похож на борьбу местных кланов за земли на побережье Черного моря, рассказала «Коммерсантъ FM» женщина по имени Лина, соседка Дмитрия Киселева по даче в Коктебеле: «Мне вообще кажется, что эта история связана с тем, что сейчас планируется реконструкция Коктебеля, на которую выделяются деньги из федерального бюджета. Собираются жители всего Феодосийского района и обсуждают, что конкретно им нужно, чтобы была хорошая набережная, чтобы были детские площадки и так далее. Между тем, Дмитрий Киселев внес еще один проект, согласно которому нужны яхтенная марина и еще гольф-клуб. Это очень не нравится местным жителям».

Кроме того, этот проект подразумевает много поспешных строек на территории набережной Коктебеля. Поэтому из-за такого варианта реконструкции пострадают очень многие. Видимо, из-за того, что люди думают о том, что это именно Киселев пробивает этот проект, я думаю, у него и появляются какие-то недоброжелатели, которые делают подобные статьи.
Лина
соседка Дмитрия Киселева по даче в Коктебеле

Дмитрий Киселев не раз рассказывал в интервью о своей даче в Коктебеле, в частности он сообщал, что купил участок за $10 тыс. Но несколько лет он не мог добиться разрешения на строительство, потому что земля находится в зоне активности оползня. Сам Дмитрий Киселев оказался недоступен для оперативного комментария.

Анна Пестерева

Дмитрий Киселев пригласил Марию Захарову провести брифинг МИД на своей «тайной даче» в Коктебеле
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04:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы«В Крыму изъяли тираж газеты со статьей о вилле Дмитрия Киселева»
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