Россиянам стали недоступны лекарства
Большинство российских врачей, принявших участие в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили о нехватке медицинских препаратов в больницах, сообщает «Интерфакс».
Большинство российских врачей, принявших участие в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили о нехватке медицинских препаратов в больницах, сообщает «Интерфакс».
Более 70 процентов опрошенных рассказали об отсутствии в 2018 году нужных лекарственных средств в государственных больницах. 21,3 процента респондентов сообщили о недостаточном количестве обезболивающих для пациентов онкологических отделений.
О случаях, когда пациентам не выписывали льготный рецепт
Около трех тысяч медицинских работников приняли участие в исследовании, из них — 2,6 тысячи
В сентябре Минпромторг предложил перестать закупать для российских медицинских учреждений зарубежную медтехнику. В список запрещенных изделий попали оториноскопы, тонометры измерения внутриглазного давления, функциональные медицинские кровати и аппараты искусственной вентиляции легких.