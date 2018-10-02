Авиаторы обвинили летные училища России в незаконной подготовке пилотов

Обращение направлено в администрацию президента России, следственный комитет, генпрокуратуру, ФСБ и министерство транспорта.

Письмо подписано авиационным специалистом. Но авторами его является группа людей, среди которых есть бывшие студенты авиационных училищ. Они просят не называть своих фамилий из соображений личной безопасности.

Они утверждают, что два государственных высших авиационных учебных заведения — Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева — работали без надлежащей лицензии в течение нескольких месяцев.

Для Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и его филиалов этот период в жалобе определен с 29 июня 2016 года по 31 мая 2017-го, а для ульяновского с филиалами — до 9 августа.

У петербургского вуза пять филиалов — в Бугуруслане, Красноярске, Выборге, Хабаровске, Якутске, у ульяновского института два филиала — Краснокутское и Сасовское летные училища гражданской авиации.

Копии обращений и ответных писем из генпрокуратуры и администрации президента России есть в распоряжении Би-би-си. Сотрудник Росавиации, которое отвечает за подготовку пилотов, подтвердил факт этих обращений.

Русская служба Би-би-си обратилась в Росавиацию с просьбой прокомментировать это обращение, но ответа пока не получила. Запросы направлены также в петербургский и ульяновский авиационные вузы.

Обращение, поступившее в генеральную прокуратуру, было перенаправлено для рассмотрения в Росавиацию. Об этом говорится в письме генпрокуратуры, которое было направлено авторам обращения. Те, в свою очередь, сочли это нарушением, и обжаловали решение.

Согласно авиационным правилам

Авторы обращения утверждают, что после того, как 29 июня 2016 вступили в силу федеральные авиационные правила в новой редакции (приказ минтранса номер 289), учебные заведения гражданской авиации были обязаны привести свои документы в соответствие с новыми требованиями.

В частности, это касалось сертификатов авиационных учебных центров и приложений к ним, в которых, как утверждают авторы обращений, отсутствовали или были неправильно оформлены направления подготовки курсантов.

Кроме того, в обращении говорится, что Росавиация аннулировала 22 мая 2017 года ранее выданные сертификаты авиационных учебных центров у Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и его филиалов, и до 30 мая, когда выступили в силу новые сертификаты, они работали вообще без каких-либо документов.

Точно так же дела обстояли с ульяновским вузом и его филиалами — их сертификаты были аннулированы 18 июля, а новые действуют с 9 августа 2017 года. Это аннулирование, судя по всему, было техническим, однако, по словам авторов обращения, формально лицензий у вузов на тот момент не было.

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Дело может коснуться более 2 тысяч выпускников двух учебных заведений и их филиалов, рассказал Би-би-си один из пилотов, имеющий отношение к обращению.

Похожая история ранее произошла с Челябинским училищем гражданской авиации — единственным частным авиационным учебным заведением. Росавиация отозвала лицензии пилотов у выпускников Челябинского училища гражданской авиации из-за того, что те предоставили недостоверные сведения об обучении в ЧЛУ в документах для получения лицензий.

Всего лицензий лишились около 500 пилотов, среди них 47 — из Челябинского летного училища гражданской авиации (ЧЛУ). Остальные получили лицензии после окончания других учебных заведений, курсов и самостоятельной подготовки.

Главной претензией к выданным сертификатам у чиновников Росавиации было то, что в дипломе, выданном ЧЛУГА, говорилось о прохождении курса с одним названием, а в приложении к сертификату об окончании училища название у программы было другим.

Пилоты пытались оспорить решение ведомства в суде, но проиграли.