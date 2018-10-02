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19:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушка испытала на себе популярную диету из 70-х и пожалела об этом

Выдержала она всего три дня.

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Австралийская журналистка Александра Близик захотела максимально быстро сбросить вес с помощью какой-нибудь диеты. Ее выбор пал на популярную в 70-х годах «винную» диету, которую в то время нахваливал журнал Vogue.

Ее идея заключается в том, что в течение трех дней на завтрак и обед нужно съедать по одному вареному яйцу и выпивать по бокалу белого сухого вина. На ужин предлагалось разнообразить меню и закусить оставшийся алкоголь куском жареного мяса. Все приемы пищи также рекомендовалось запивать черным кофе.

Идея пить весь день вино и при этом худеть (результатом такого меню должны были стать потерянные два с половиной килограмма) показалась Александре заманчивой, и она с энтузиазмом приступила к диете.

Но уже к концу первого дня она поняла, что это будет нелегко. По словам девушки, она чувствовала постоянный голод, а вино не расслабляло, а лишь провоцировало головную и желудочную боли, а также усталость.

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Девушка отметила, что на следующее утро ее ждало похмелье и чувство голода, а вот вес совсем не изменился. Второй день оказалось труднее вынести физически, а боль из желудка распространилась по всему телу.

В начале третьего дня вес наконец-то сдвинулся. Оказалось, что за два дня Александра похудела на полтора килограмма. Но после того, как ее стошнило на работе, свой эксперимент она решила прекратить досрочно.

«Просто не верится, что когда-то женщинам предлагали прибегать к этой диете на регулярной основе», — подытожила журналистка.

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