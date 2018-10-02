October 2, 2018
Девушка испытала на себе популярную диету из 70-х и пожалела об этом
Выдержала она всего три дня.
Выдержала она всего три дня.
Австралийская журналистка Александра Близик захотела максимально быстро сбросить вес с помощью
Ее идея заключается в том, что в течение трех дней на завтрак и обед нужно съедать по одному вареному яйцу и выпивать по бокалу белого сухого вина. На ужин предлагалось разнообразить меню и закусить оставшийся алкоголь куском жареного мяса. Все приемы пищи также рекомендовалось запивать черным кофе.
Но уже к концу первого дня она поняла, что это будет нелегко. По словам девушки, она чувствовала постоянный голод, а вино не расслабляло, а лишь провоцировало головную и желудочную боли, а также усталость.
Девушка отметила, что на следующее утро ее ждало похмелье и чувство голода, а вот вес совсем не изменился. Второй день оказалось труднее вынести физически, а боль из желудка распространилась по всему телу.
В начале третьего дня вес
«Просто не верится, что
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