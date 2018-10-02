Запах свежего хлеба и горячего шоколада. Как нас заставляют покупать

Источник: CC0/congerdesign

В нескольких метрах от вас — пекарня, и в нее так хочется зайти, что сопротивляться невозможно.

При этом вы, скорее всего, не догадывались, что щекочущий ваши ноздри запах выпечки — не настоящий.

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Рынок ваших чувств

Эта практика называется обонятельным маркетингом, и спрос на эту услугу значительно возрос за последнее десятилетие.

Но и здесь появилась специализация: одни компании, работающие в этой сфере, создают запахи, позволяющие более эффективно продавать различные товары, перед другими ставится задача привязать специально созданный запах к определенному бренду.

Исследователь Калифорнийского университета Эрик Спангенберг, специализирующийся на обонятельном маркетинге, говорит, что он выгоден компаниям, которым удается подобрать верный аромат для своей продукции.

В одной из своих работ Спангенберг пришел к выводу, что покупатели, привлеченные в магазин их любимым запахом, обычно тратят в нем на 20% больше.

Секрет успеха, по мнению эксперта, заключается в использовании простых ароматов. Вот несколько примеров.

1. Когда пластик пахнет кожей

Производители товаров из искусственной кожи широко используют запах натуральной кожи для своей одежды или мебели.

Даже если на этикетке товара указан его состав, запах настоящей кожи может помочь завоевать сердце покупателя (хотя тут играет роль и цена товара: искусственная кожа, разумеется, дешевле).

2. Дух Рождества

Все новогодние елки, не важно, искусственные или натуральные, пропитывают искусственными ароматами.

Запах елки ассоциируется с Рождеством и Новым годом | Источник: CC0/jill111

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То же самое делают в магазинах в канун рождественских и новогодних праздников.

Запахи, ассоциирующиеся с Рождеством и Новым годом, в каждой стране свои, их используют для создания атмосферы праздника.

3. Попкорн расставляет сети

Мы привыкли к тому, что в кинотеатре пахнет попкорном, но его искусственный запах используют для привлечения клиентов и некоторые магазины.

4. Немного кофе к вашему бензину, сударь?

На многих заправках сейчас есть магазины, в них для привлечения покупателей часто используют искусственный запах кофе.

Кофе на заправке - обычное дело | Источник: CC0/acekreations

Люди по всему миру любят кофе: более 2 млрд чашек напитка выпивается на нашей планете за день.

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Теория гласит: почувствовав запах кофе, люди его купят, а если кофе пахнет на заправке, то человек не только купит чашечку кофе, но и заправится бензином.

5. Сладкие ароматы конфетных магазинов

В кондитерских как правило не готовят конфеты за прилавком, но в них всегда пахнет шоколадом. Почему?

Использование искусственных ароматов в кондитерских — тоже часть стратегии по привлечению посетителей, особенно детей. Полюбовавшись шоколадом и насладившись его запахом, люди покупают больше.

6. А хлеб у вас свежий?

Классический пример обонятельного маркетинга — запах свежеиспеченного хлеба.

Этот запах пробуждает личные воспоминания | Источник: CC0/DomAlberts

Этот запах не только пробуждает аппетит, но и апеллирует к чувствам человека, вызывая радостные детские воспоминания.

7. Ароматы для поднятия настроения

Такого рода запахи часто используют производители и продавцы одежды.

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В магазинах, продающих купальники, часто используют запахи манго и кокоса, чтобы создать у покупателя отпускное настроение. А в магазинах белья нередки ароматы розы и нарцисса.

Как пахнет ваш бренд?

Некоторые компании разрабатывают специальные запахи для своих брендов. Этот запах становится их фирменным ароматом и частью имиджа, наряду с торговой маркой и слоганом.

«При выборе товара обоняние не менее важно, чем зрение, оно помогает оценить атмосферу, принять решение», — делится опытом Оливия Джезлер, исполнительный директор компании The Future of Smell, предоставляющей услуги обонятельного маркетинга.

Обоняние — единственное чувство, способное напрямую связывать наши эмоции с воспоминаниями. Оливия Джезлер Исполнительный директор компании The Future of Smell

Обонятельный маркетинг направлен не только на продажу товаров и продуктов питания.

Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» стала первопроходцем в использовании запаха для создания комфортного настроения.

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Влажные салфетки и горячие полотенца, которые раздают пассажирам на борту самолетов этой компании, обладают фирменным ароматом. Этот запах призван помочь пассажирам расслабиться и ощутить комфорт.

Компания Nike утверждает, что использование ароматов в ее магазинах способствовало росту продаж.

И даже лондонский магазин игрушек Hamleys взял эту идею на вооружение. Недавно здесь стало пахнуть коктейлем Пина колада (кокос, ананас и ром).

И вот результат: родители подольше задерживаются у прилавков, пока их дети восхищаются игрушками.