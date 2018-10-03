Автор «Ведьмака» потребовал более $16 млн отчислений от разработчика игр по мотивам саги
ТАСС, 2 октября. /ТАСС/ — Три части игры разошлись тиражом более 10 млн копий.
ТАСС, 2 октября. /ТАСС/ — Три части игры разошлись тиражом более 10 млн копий.
Польский писатель Анджей Сапковский, создавший серию книг из цикла «Сага о ведьмаке», потребовал авторские отчисления за видеоигры, созданные по мотивам его рассказов, пригрозив судебным разбирательством.
Об этом сообщается во вторник на сайте компании CD Projekt, разрабатывавшей все три части игр «Ведьмак».
«Первого октября 2018 года компания получила официальное требование о выплате, составленное полномочными представителями Анджея Сапковского, — говорится в заявлении CD Projekt. — По мнению компании, требования, перечисленные в уведомлении, безосновательны, учитывая их мотивацию и запрашиваемую сумму».
Тем не менее, руководство компании заявило, что желает сохранять дружеские отношения с «авторами работ, которые вдохновили CD Projekt RED на создание собственных работ», но только пока обе стороны придерживаются заключенных ранее договоренностей.
Согласно приложенному к
В этой связи они настаивают, что Сапковский должен получить не менее 6% от прибыли с продаж соответствующих видеоигр.
В заключении они напоминают об особых отношениях, которые связывают писателя и команду разработчиков, и намекают, что, в случае обострения ситуации до подачи судебного иска, компанию ждут репутационные потери, которые скажутся на финансовых показателях.
Как рассказал год назад один из представителей CD Projekt RED Адриан Себастьян Зелинский, сам Сапковский в свое время не поверил в успех виртуального воплощения своих произведений и отказался от предложения получать процент с продаж игр про «Ведьмака». По его словам, писатель продал авторские права на «Ведьмака» за 35 тыс. злотых (около $9,4 тыс. по нынешнему курсу).