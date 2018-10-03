Автор «Ведьмака» потребовал более $16 млн отчислений от разработчика игр по мотивам саги

Польский писатель Анджей Сапковский, создавший серию книг из цикла «Сага о ведьмаке», потребовал авторские отчисления за видеоигры, созданные по мотивам его рассказов, пригрозив судебным разбирательством.

Об этом сообщается во вторник на сайте компании CD Projekt, разрабатывавшей все три части игр «Ведьмак».

«Первого октября 2018 года компания получила официальное требование о выплате, составленное полномочными представителями Анджея Сапковского, — говорится в заявлении CD Projekt. — По мнению компании, требования, перечисленные в уведомлении, безосновательны, учитывая их мотивацию и запрашиваемую сумму».

Компания настаивает, что на законных основаниях приобрела авторские права на его творчество и произвела все необходимые выплаты.

Читайте также Томские ученые получили президентский грант на изучение «Ведьмака»

Тем не менее, руководство компании заявило, что желает сохранять дружеские отношения с «авторами работ, которые вдохновили CD Projekt RED на создание собственных работ», но только пока обе стороны придерживаются заключенных ранее договоренностей.

Согласно приложенному к пресс-релизу письму от представителей Сапковского, писатель требует выплатить ему 60 млн злотых (около $16,1 млн) в качестве отчислений за игры серии «Ведьмак», три части которой в совокупности разошлись тиражом более 10 млн копий, а также за все платные дополнения к ним. Составители обращения также отмечают, что Сапковский хотел бы решить все в мирном ключе, но предупреждают, что параллельно работают над составлением судебного иска. С представителями компании-разработчика юристы хотят встретиться не позднее 19 октября.

Представители писателя среди прочих аргументов приводят статью 44 польского закона об авторских правах, согласно которой автор имеет право на дополнительные выплаты в том случае, если гонорар автора существенно меньше доходов от продажи его интеллектуальной собственности другим лицом.

Новость Всего лишь один час видеоигр помогает концентрировать внимание

В этой связи они настаивают, что Сапковский должен получить не менее 6% от прибыли с продаж соответствующих видеоигр.

В заключении они напоминают об особых отношениях, которые связывают писателя и команду разработчиков, и намекают, что, в случае обострения ситуации до подачи судебного иска, компанию ждут репутационные потери, которые скажутся на финансовых показателях.