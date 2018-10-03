«Мы имели право открыть огонь»
Бойцы спецназа «Витязь» — о событиях 1993 года.
Бойцы спецназа «Витязь» — о событиях 1993 года.
Отряд специального назначения «Витязь» защищал телецентр «Останкино» во время событий
3 октября сторонники Верховного совета разблокировали Белый дом, который в тот момент был окружен тройным кордоном силовиков. Примерно в 16.00
Александр Никишин, заместитель командира ОСН «Витязь» (здесь и далее указаны должности на момент событий. — «Известия»): Еще с 21 сентября отряд был переведен на усиленный вариант несения службы. Около 14 часов 3 октября поступила команда выделить 150 человек на бронетранспортерах и выдвинуться к Белому дому. Когда подъехали к высотке на Баррикадной, увидели, что по Большому Девятинскому переулку уже все бегут — и рядовые, и генералы.
Сергей Лысюк, командир ОСН «Витязь»: Я в тот день отпросился со службы. Мы переехали в новую квартиру, и жена попросила там окна заделать. Делаю окна, телевизор смотрю — у Белого дома началась стрельба. Отряд уже подняли по тревоге, я их догнал на Садовом кольце. Мятежники к тому моменту захватили здание мэрии. Милицию они разоружили, а бойцы 4-го полка дивизии имени Дзержинского, которые там дислоцировались, были без оружия. Начали захватывать машины внутренних войск, даже несколько наших БТРов попытались захватить, стреляли в них, газ пускали внутрь. Наши бойцы сумели всю бронетехнику вывести.
Анатолий Сергеевич Куликов (командующий внутренними войсками МВД РФ. — «Известия») поставил нам задачу — взять под охрану войска, которые выводились от мэрии, и сопроводить их к месту постоянной дислокации.
А когда были на площади Маяковского, новый приказ: «Выдвигайтесь к Останкино».
Примерно в 17:15 колонна сторонников ВС приехала к зданию
Евгений Поповичев, заместитель начальника 4-го отдела милиции Управления вневедомственной охраны МВД РФ: Колонна подъехала к подъезду № 17 АСК-1, впереди Альберт Макашов. Я к ним выхожу, представляюсь, спрашиваю: «Товарищ генерал, цель вашего прибытия?» Он меня сразу на три буквы посылает: «Мы прибыли, чтобы объявить всему народу, что все свергнуты. Вы остались последние, все войска идут на Кремль. Здесь лучшие люди страны, запускай нас в телецентр». Я говорю: «Как сейчас эти “лучшие люди” войдут, они разворуют весь телецентр».
В результате я его убедил, что входить в здание не надо, съемочная группа придет прямо на улицу и выведет его в прямой эфир. Никакой эфир им, конечно, давать не собирались, я тянул время.
Сергей Лысюк: Пока Женя вел переговоры с Макашовым, мы как раз подъехали к телецентру. На бэтээре ломаем деревья и забор, разбиваем стекло и через этот проем входим в здание. В этот момент люди Макашова у входа, агрессивные, им уже не терпится, они хотят заходить в телецентр. И тут появляемся мы и вытесняем их на улицу.
В описании событий очевидцами чаще всего звучит цифра порядка 20 человек, вооруженных главным образом автоматами Калашникова и одним гранатометом РПГ-7.
Андрей Прончев, заместитель командира группы ОСН «Витязь»: Вооруженных людей было около сотни, может, чуть меньше. Первая группа — охрана Макашова — в камуфляже, черных беретах и вооружена автоматами 7,62 АКМС. Я не исключаю, что это могли быть бойцы бывшего Рижского ОМОНа, которые вроде как из Тюмени приехали. Их было человек 15−20.
Вторая команда — хасбулатовские, вооруженные кто во что горазд. Но основная масса была вооружена укороченными автоматами новенькими, как из ящика.
Евгений Поповичев: Они перед этим захватили мэрию, где находилось целое подразделение вневедомственной охраны. Там была целая оружейная комната с подобными укороченными АК.
Андрей Прончев: Третья группа — все остальные. Там и «Союз офицеров» был, и опера из МУРа, один из них мне ксивой перед носом махал, и казаки
Игорь Чекулаев, командир группы специального назначения ОСН «Витязь»: Макашов, как только подошел, начал говорить: «Освободите здание, бойцов всех увольняем, отпускаем, с офицерами разберемся». А потом дал нам на раздумье три минуты. И после этого начался штурм, машины таранили вход. Бойцы меня спрашивают: «Командир, открываем огонь?» Докладываю командиру отряда: «Разрешите открыть огонь?» — «Нет, не вздумай».
Сергей Лысюк: В АСК-3 в этот момент находилось только 12 наших бойцов. Я снял с каждого поста по
Я не успел поставить им задачу, как услышал взрыв. Это был выстрел из гранатомета. Через несколько секунд мне докладывают: «Убит Ситников».
Именно после взрыва в холле телецентра «Витязь» открыл огонь по демонстрантам. Следователь Генпрокуратуры Леонид Прошкин неоднократно говорил, что следов выстрела из гранатомета в здании АСК-3 не нашли, а рядовой Николай Ситников погиб в результате взрыва неустановленного устройства, находившегося у военнослужащих ВВ. Среди возможных причин смерти называлось срабатывание спецсредства «Заря» и выстрел из подствольного гранатомета. По логике этой версии «Витязь» не имел оснований открывать огонь по демонстрантам, так как Ситников погиб от рук своих же.
Сергей Лысюк: Я видел своими глазами, что Ситников погиб после гранатометного выстрела, который произвели с улицы. Осколок попал ему в шею и перебил артерию. Я этот осколок
Андрей Прончев: Я этот осколок сразу идентифицировал. Это кольцо, которое соединяет боевую и реактивную части тандемной гранаты для РПГ-7. А тандемных боеголовок в нашей дивизии вообще не было на вооружении. Как следствие могло не найти следов от выстрела, непонятно. В стене дыра была, я в нее шомпол автоматный вставлял. В стене торчал хвостовик. Мы и его вытащили и прокурорам отдали.
Сергей Лысюк: И спецсредство это тоже не могло быть. Взорвись светошумовая граната «Заря», она бы Ситникову голову оторвала и руки, а там было ранение в шею. Но главное — у нас и «Зари"-то в боекомплекте не было. Подствольный гранатомет был, но выстрелов к нему не было. Если бы даже и был, выстрел подствольника становится на боевой взвод только через 12 м полета. То есть нельзя случайно выстрелить и самому взорваться.
Многие свидетели описывали огонь, открытый «Витязем», как шквальный. В докладе парламентской комиссии утверждалось, что стрельба велась «очередями, на поражение по всем находившимся между АСК-3 и АСК-1 людям — вооруженным и безоружным». По этой же версии ответная стрельба велась редко и неприцельно.
Сергей Лысюк: После выстрела из гранатомета и смерти Ситникова я дал команду на открытие огня. Абсолютно оправданно.
Особо охраняемый объект штурмуют, у меня в отряде потери, машина таранит вход, справа и слева от нее вооруженные люди, мне надо было их остановить.
Евгений Поповичев: И тогда, и сейчас по действующему законодательству мы имели право открыть огонь. В нормативных актах по применению оружия написано, что его можно применять при отражении группового нападения на особо охраняемый объект. Там даже не написано, что нападение должно быть с оружием — просто групповое нападение. А если уж нападают вооруженные люди, то вообще вопросов нет.
Среди раненых и погибших в эти минуты у Останкино людей были случайные прохожие, несколько журналистов, врач скорой помощи. А в здании телецентра был убит видеоинженер Сергей Красильников.
Андрей Прончев: Когда прошла первая волна нападения, мы сами сразу вызвали скорую помощь, но предупредили, чтобы были в белых халатах и чтобы забирали только раненых, не трогая оружие. И вот, вижу, бегут двое в белых халатах с носилками, хватают раненого, кидают на эти носилки. И один под этими носилками пытается вынести автомат. Естественно, в таких случаях открывался огонь.
Александр Никишин: Журналисты пострадали при стрельбе, так как находились рядом с нападающими и поэтому оказались на линии огня. Конечно, никто в журналистов специально не стрелял.
Сергей Лысюк: Да, пострадали люди, которые были без оружия, но поверьте, разбираться, кто с оружием, а кто нет, во время штурма достаточно сложно. Я очень сожалею, что там погибли безоружные люди, но по большому счету это стратегический объект, вы должны понимать, куда вы идете, зачем и какие могут быть последствия.
Если вы мирный человек, то просто не ходите туда, где бродят вооруженные люди. А если ты целенаправленно пришел свергать власть, ты должен был понимать, чем это может кончиться.
Да, был убит Красильников. Я не исключаю, что в пылу перестрелки он попал под шальную. Эта шальная могла быть и нашей. Трудно сказать, потому что это война.
Столкновения возле Останкино продолжались в течение всего вечера и ночи. «Попытки сопротивления со стороны манифестантов лишь подхлестнули новое усиление стрельбы, которая вновь велась фактически по всем людям, находившимся возле телецентра, в том числе из БТР», — утверждалось в докладе комиссии Госдумы.
Сергей Лысюк: В течение первого часа мы выдержали три атаки на телецентр. И потом стреляли по нам постоянно. Говорят, наши бэтээры стреляли по Останкинской башне. Никто не говорит, что из Дубовой рощи (находится между баней и зданием АСК-3. — «Известия») по бэтээрам велся огонь, бойцы, которые были внутри, говорили — как горох пули по броне били. Естественно, туда сразу — ответный огонь.
Андрей Орипов, заместитель командира группы специального назначения ОСН «Витязь»: Мы в Останкино приехали около 21:00 на бэтээрах, привезли боеприпасы. БТР пришлось подгонять вплотную к зданию АСК-3. Приходилось выскакивать из люка и сразу нырять в здание, потому что велась стрельба. А потом в течение ночи было несколько попыток проникновения вооруженных людей через различные входы в здание АСК-3.
Андрей Прончев:
Сергей Лысюк: Нам поставили задачу: никого к «Останкино» не подпускать. Мы ее и выполняли. Обстановка была серьезная, агрессивная. Это сейчас, попивая чай, можно рассуждать как угодно, а тогда Руцкой призывал Кремль бомбить, выходил с нами на связь, призывал солдат переходить на их сторону, а офицерам, кто выше майора, обещал расстрел, и всё в таком духе. Появились сообщения, что Таманская дивизия перешла на сторону мятежников. По радио слушаем: «Ельцин садится в вертолет и улетает». Я взял патрон и в карман положил.
Ближе к утру 4 октября нам говорят: Софринская бригада перешла на сторону ВС. И, как мне потом рассказывали, Софринская бригада уже выдвинулась в Останкино. Ее на окружной дороге перехватил замкомандующего ВВ Московского округа Игорь Николаевич Рубцов и убедил вернуться в расположение. После этого накал спал. Часов с 7 утра 4 октября мы уже ни одного выстрела не сделали.
Утром приехало много журналистов, и я как сейчас помню один кадр. Сидит боец,
Это наш принцип — никакой политики.
Другой взгляд на события