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13:07 (мск), источник: Известия

Век живи: названы регионы с самой низкой смертностью

Лучшие показатели — в Ингушетии, Чечне и Ямало-Ненецком автономном округе.

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Источник: РИА "Новости"

В 23 регионах за семь месяцев 2018 года сократился уровень смертности, однако в 55 — повысился. Это показал анализ «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Регионами с наименьшими показателями смертности оказались Ингушетия, Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ, Дагестан и Югра. В кавказских республиках население чаще ведет здоровый образ жизни, а в регионах-донорах бюджет позволяет больше тратить на здравоохранение, поясняют эксперты. По планам правительства, к 2024 году в целом по России уровень смертности должен быть сокращен до 10,9 случая на 1 тыс. человек.

Специалисты ОНФ и Фонда «Здоровье» составили рейтинг российских регионов по уровню смертности по итогам семи месяцев 2018-го. С результатами анализа, основанными на данных Росстата, ознакомились «Известия».

Самый высокий показатель смертности от всех причин оказался в Псковской области — 18 случаев на 1 тыс. населения. Затем идут Тверская (17,7 случая), Новгородская (17,2), Тульская (16,6), Владимирская (16,5) области.
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Самый низкий показатель смертности зафиксирован в Республике Ингушетия — 2,8 случая на 1 тыс. населения. На втором месте — Чеченская Республика с показателем 4,5, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (4,8). Также в пятерку вошли Республика Дагестан (5 случаев на 1 тыс. населения) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (6,4 случая).

В 23 регионах России за январь-июль 2018 года удалось добиться снижения смертности населения по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, отметили в ОНФ. Наилучший показатель в этом плане вновь в Ингушетии, где смертность снизилась на 6,7%. Затем идут Калмыкия (снижение на 4,8%), город Севастополь (на 4,4%).

В 55 регионах показатель смертности, напротив, вырос, зафиксировали специалисты ОНФ. Больше всего — в Чукотском автономном округе — на 21,7%. Затем идут Ненецкий АО с ростом на 7,5% и Забайкальский край (5,9%).

В министерстве здравоохранения Забайкальского края назвали «Известиям» несколько причин такой ситуации.

Среди них — нежелание части граждан вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), посещать врачей и проходить лечение, «отсутствие бюджетного финансирования профилактических программ», «низкий уровень лекарственного обеспечения больных» (льготников)
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В ведомстве добавили, что в июле этого года был принят план мероприятий по снижению смертности в регионе. В том числе планируется увеличить количество терапевтических участков, проводится отбор хронических больных для более пристального мониторинга их состояния, «активизировано использование санитарной авиации», появляются новые отделения реабилитации. В региональном минздраве подчеркнули, что в крае сохраняется естественный прирост населения, а в 2017 году показатель общей смертности был самым низким за последние 12 лет — 11,7 случая на 1 тыс. населения.

В минздраве Ингушетии рассказали, что низкую смертность в стране обеспечивает ЗОЖ жителей республики и улучшение ситуации по оказанию квалифицированной медпомощи. Здравоохранение Ингушетии начали модернизировать восемь лет назад, и за это время в эксплуатацию введены крупные медицинские центры, больницы, появилась современная диагностическая аппаратура, пояснили в ведомстве.

В остальных регионах из пятерки худших по показателю смертности и в Минздраве России не успели ответить на запросы «Известий».

В среднем по стране уровень смертности составил 12,9 случаев на 1 тыс. населения за семь месяцев этого года, зафиксировал Росстат.

За шесть лет он должен быть снижен до 10,9 на 1 тыс. человек, сказано в «Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года».

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Сокращение показателей смертности к 2024-му (согласно майскому указу президента) предусмотрено сразу двумя нацпроектами — «Демография» и «Здравоохранение». Последний призван снизить смертность трудоспособного населения от двух основных причин — сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сократить младенческую смертность. Это должно быть сделано за счет повышения доступности медпомощи, в том числе в сельской местности, создания сети сосудистых центров и онкологической программы.

Региональным управлениям здравоохранения следует со всей серьезностью отнестись к выполнению этих задач, отметил член центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

— Кроме того, представители ОНФ проследят, чтобы все субъекты в соответствии с поручением главы государства восстановили шаговую доступность медицинской помощи там, где она была утеряна после оптимизации, — рассказал он.

ЯНАО и ХМАО имеют высокие бюджетные доходы и по уровню развития системы здравоохранения сопоставимы с Москвой, что обеспечивает низкий уровень смертности, уверен директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

На Кавказе, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО более молодое население по сравнению со средней полосой и дальневосточными регионами, отметил председатель правления общественной организации «Ассоциация «Здоровые регионы» Алексей Шабашов.

Кроме того, в кавказских республиках граждане ведут более здоровый образ жизни, занимаются спортом, что и обеспечивает низкий уровень смертности. На опыт этих субъектов нужно обратить внимание и другим регионам, считает эксперт.

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