Век живи: названы регионы с самой низкой смертностью
Лучшие показатели — в Ингушетии, Чечне и
Лучшие показатели — в Ингушетии, Чечне и
В 23 регионах за семь месяцев 2018 года сократился уровень смертности, однако в 55 — повысился. Это показал анализ «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Регионами с наименьшими показателями смертности оказались Ингушетия, Чечня,
Специалисты ОНФ и Фонда «Здоровье» составили рейтинг российских регионов по уровню смертности по итогам семи месяцев 2018-го. С результатами анализа, основанными на данных Росстата, ознакомились «Известия».
Самый низкий показатель смертности зафиксирован в Республике Ингушетия — 2,8 случая на 1 тыс. населения. На втором месте — Чеченская Республика с показателем 4,5, на третьем —
В 23 регионах России за
В 55 регионах показатель смертности, напротив, вырос, зафиксировали специалисты ОНФ. Больше всего — в Чукотском автономном округе — на 21,7%. Затем идут Ненецкий АО с ростом на 7,5% и Забайкальский край (5,9%).
В министерстве здравоохранения Забайкальского края назвали «Известиям» несколько причин такой ситуации.
В ведомстве добавили, что в июле этого года был принят план мероприятий по снижению смертности в регионе. В том числе планируется увеличить количество терапевтических участков, проводится отбор хронических больных для более пристального мониторинга их состояния, «активизировано использование санитарной авиации», появляются новые отделения реабилитации. В региональном минздраве подчеркнули, что в крае сохраняется естественный прирост населения, а в 2017 году показатель общей смертности был самым низким за последние 12 лет — 11,7 случая на 1 тыс. населения.
В минздраве Ингушетии рассказали, что низкую смертность в стране обеспечивает ЗОЖ жителей республики и улучшение ситуации по оказанию квалифицированной медпомощи. Здравоохранение Ингушетии начали модернизировать восемь лет назад, и за это время в эксплуатацию введены крупные медицинские центры, больницы, появилась современная диагностическая аппаратура, пояснили в ведомстве.
В остальных регионах из пятерки худших по показателю смертности и в Минздраве России не успели ответить на запросы «Известий».
За шесть лет он должен быть снижен до 10,9 на 1 тыс. человек, сказано в «Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года».
Сокращение показателей смертности к 2024-му (согласно майскому указу президента) предусмотрено сразу двумя нацпроектами — «Демография» и «Здравоохранение». Последний призван снизить смертность трудоспособного населения от двух основных причин —
Региональным управлениям здравоохранения следует со всей серьезностью отнестись к выполнению этих задач, отметил член центрального штаба ОНФ, директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.
— Кроме того, представители ОНФ проследят, чтобы все субъекты в соответствии с поручением главы государства восстановили шаговую доступность медицинской помощи там, где она была утеряна после оптимизации, — рассказал он.
ЯНАО и ХМАО имеют высокие бюджетные доходы и по уровню развития системы здравоохранения сопоставимы с Москвой, что обеспечивает низкий уровень смертности, уверен директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.
На Кавказе, в
Кроме того, в кавказских республиках граждане ведут более здоровый образ жизни, занимаются спортом, что и обеспечивает низкий уровень смертности. На опыт этих субъектов нужно обратить внимание и другим регионам, считает эксперт.