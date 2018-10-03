Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?
Порой наутро после бурной пьянки люди не могут вспомнить, что с ними было накануне. Как часто такое случается и почему?
Порой наутро после бурной пьянки люди не могут вспомнить, что с ними было накануне. Как часто такое случается и почему?
С подобным сталкивались очень многие хотя бы один раз в жизни — когда после пирушки, во время которой было выпито много спиртного, из памяти полностью или отчасти стирались события за несколько часов.
Амнезия, вызванная чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя, стала предметом обсуждения в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми в адрес американского судьи Бретта Кавано, представленному Дональдом Трампом к назначению в Верховный суд США.
Одна из обвинительниц утверждала, что Кавано в 17-летнем возрасте будучи пьяным, навалился на нее и якобы попытался изнасиловать на одной из студенческих вечеринок 36 лет назад. Вторая рассказывала, что примерно в те же годы Кавано во время студенческой пьянки якобы снял перед ней с себя штаны.
Сам Кавано категорически отрицает эти обвинения. По его утверждению, его даже не было на вечеринках, о которых идет речь, и эти истории выдуманы его недоброжелателями среди демократов, которые пытаются не допустить назначения в Верховный суд ставленника президента Трампа.
Некоторые предположили, что Кавано мог страдать от потери памяти
Провалы в памяти подобного рода отмечаются, когда мозг не запоминает события, происходящие, когда человек находится под воздействием алкоголя.
В результате в системе записи и хранения информации в мозгу появляются пробелы.
Существует два вида потери памяти.
Фрагментарная потеря памяти встречается очень часто, свидетельствуют результаты исследований, особенно среди молодых людей, злоупотребляющих алкоголем.
От 30 до 50% молодых людей, употребляющих алкоголь, признаются, что хотя бы однажды страдали от потери памяти.
Потеря памяти происходит при достижении определенной концентрации алкоголя в крови. Амнезия может стать результатом приема большого количества алкоголя за короткое время или употреблением спиртного на голодный желудок.
Потеря памяти может произойти, когда концентрация алкоголя в крови достигает 0,2% (около 2 промилле). В США, например, нельзя водить машину, если уровень концентрации алкоголя достигает 0,08%.
Результаты исследований показывают, что потеря памяти
Есть и генетический фактор, влияющий на склонность человека к потери памяти
Также, по словам экспертов, вероятность потери памяти возрастает, если человек во время употребления алкоголя курит или использует легкие наркотики.
По словам профессора Кэри, это не обязательно.
Поскольку наша краткосрочная память довольно устойчива к действию алкоголя, некоторые люди, несмотря на большое количество выпитого, могут оставаться бодрыми и активными и даже говорить о событиях, произошедших до момента потери памяти. Просто потом они не могут этого вспомнить.
У других же эти признаки могут проявляться — например, их внимание рассеивается или теряют способность поддерживать беседу.
Согласно данным Американских центров борьбы с зависимостью, некоторые люди под действием алкоголя могут демонстрировать опасное поведение, которое для них не характерно, когда они трезвы. Это происходит
Кроме того, случаи полной потери памяти могут свидетельствовать о формировании алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, может привести в серьезным заболеваниям — например, нарушениям в работе печени.
Нет. В этом случае человек впадает в сон или теряет сознание под действием алкоголя.
В случае же блэкаута пьяный продолжает активную деятельность, о которой назавтра ничего не будет помнить.