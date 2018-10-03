Почему после алкоголя происходят провалы в памяти?

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С подобным сталкивались очень многие хотя бы один раз в жизни — когда после пирушки, во время которой было выпито много спиртного, из памяти полностью или отчасти стирались события за несколько часов.

Амнезия, вызванная чрезмерно большим количеством выпитого алкоголя, стала предметом обсуждения в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми в адрес американского судьи Бретта Кавано, представленному Дональдом Трампом к назначению в Верховный суд США.

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Одна из обвинительниц утверждала, что Кавано в 17-летнем возрасте будучи пьяным, навалился на нее и якобы попытался изнасиловать на одной из студенческих вечеринок 36 лет назад. Вторая рассказывала, что примерно в те же годы Кавано во время студенческой пьянки якобы снял перед ней с себя штаны.

Сам Кавано категорически отрицает эти обвинения. По его утверждению, его даже не было на вечеринках, о которых идет речь, и эти истории выдуманы его недоброжелателями среди демократов, которые пытаются не допустить назначения в Верховный суд ставленника президента Трампа.

Некоторые предположили, что Кавано мог страдать от потери памяти из-за алкоголя — эти утверждения он также категорически отвергает.

Что такое алкогольный блэкаут?

Провалы в памяти подобного рода отмечаются, когда мозг не запоминает события, происходящие, когда человек находится под воздействием алкоголя.

По информации американского Национального института по борьбе с алкоголизмом, это происходит потому, что область мозга, отвечающая за память и связь событий, — гипоталамус — под действием алкоголя временно отключается.

В результате в системе записи и хранения информации в мозгу появляются пробелы.

Существует два вида потери памяти.

Самая часто встречающаяся форма — фрагментарная потеря памяти . Это когда в памяти у человека остаются обрывки событий, и он не может составить из них связное представление о том, что происходило в течение определенного времени, так как не помнит ряда важных деталей. По словам экспертов, в этом случае, как правило, при определенных усилиях, удается восстановить в памяти картину событий.

. Это когда в памяти у человека остаются обрывки событий, и он не может составить из них связное представление о том, что происходило в течение определенного времени, так как не помнит ряда важных деталей. По словам экспертов, в этом случае, как правило, при определенных усилиях, удается восстановить в памяти картину событий. Полная потеря памяти — тяжелая форма амнезии, когда человек не помнит вообще ничего из того, что происходило в течение нескольких часов. В этом случае восстановить в памяти события чаще всего невозможно, посколько они даже не были записаны мозгом. Насколько это распространено?

Фрагментарная потеря памяти встречается очень часто, свидетельствуют результаты исследований, особенно среди молодых людей, злоупотребляющих алкоголем.

От 30 до 50% молодых людей, употребляющих алкоголь, признаются, что хотя бы однажды страдали от потери памяти. Кейт Кэри Профессор из Брауновского университета

Потеря памяти происходит при достижении определенной концентрации алкоголя в крови. Амнезия может стать результатом приема большого количества алкоголя за короткое время или употреблением спиртного на голодный желудок.

Потеря памяти может произойти, когда концентрация алкоголя в крови достигает 0,2% (около 2 промилле). В США, например, нельзя водить машину, если уровень концентрации алкоголя достигает 0,08%.

Источник: CC0/geralt

Кто больше этому подвержен?

Результаты исследований показывают, что потеря памяти из-за алкоголя в большей степени характерна для людей с низким весом, а также женщин. Это связано с тем, что концентрация алкоголя в крови у женщин нарастает быстрее, так как содержание воды в организме у них ниже.

Есть и генетический фактор, влияющий на склонность человека к потери памяти из-за употребления алкоголя.

Также, по словам экспертов, вероятность потери памяти возрастает, если человек во время употребления алкоголя курит или использует легкие наркотики.

Есть ли какие-либо видимые признаки потери памяти?

По словам профессора Кэри, это не обязательно.

Поскольку наша краткосрочная память довольно устойчива к действию алкоголя, некоторые люди, несмотря на большое количество выпитого, могут оставаться бодрыми и активными и даже говорить о событиях, произошедших до момента потери памяти. Просто потом они не могут этого вспомнить.

У других же эти признаки могут проявляться — например, их внимание рассеивается или теряют способность поддерживать беседу.

Каковы последствия?

Согласно данным Американских центров борьбы с зависимостью, некоторые люди под действием алкоголя могут демонстрировать опасное поведение, которое для них не характерно, когда они трезвы. Это происходит из-за того, что алкоголь оказывает существенное влияние на механизм принятия решений.

Как говорят ученые, из памяти в таком случае могут стираться как обыденные занятия — например, человек не помнит, как чистил зубы или ложился в постель, — так и опасные или травматические события — скажем, вождение автомобиля, участие в драке, преступление на сексуальной почве, совершенное самим пьющим или в отношении него, и так далее.

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Кроме того, случаи полной потери памяти могут свидетельствовать о формировании алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, может привести в серьезным заболеваниям — например, нарушениям в работе печени.

Означает ли это, что человек отрубается?

Нет. В этом случае человек впадает в сон или теряет сознание под действием алкоголя.

В случае же блэкаута пьяный продолжает активную деятельность, о которой назавтра ничего не будет помнить.