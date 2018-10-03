Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ОБСЕ сделали важное заявление по Донбассу: нашли "Буки"
«Вас пропускают на круге» — новый способ обмана водителей
Екатерина Климова показала, как проходит ее вечер с детьми
Дочь Иосифа Пригожина обвинили в мошенничестве
История россиянина о жизни в Эмиратах
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
Установлена личность женщины, откопанной в железном гробу
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Ведущая «России-1» прямо в эфире выгоняла эксперта-«идиота»
Россия решила судьбу ДНР, приняв решение
США заявили о ракетном ударе по РФ в случае нарушения договора
Сексуальный наряд Загитовой на льду покорил Сеть
Путин заявил, что его поправки в реформу пенсий не дадут дохода
Реакция Кремля на угрозы США уничтожить ракеты
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и жены
Спасшаяся от араба-шейха модель прилетела домой
История россиянина о жизни в Эмиратах
Как вычислить риелторов-мошенников
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
09:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне назвали год наступления старости

Средний возрастной рубеж, с которым россияне связывают наступление старости составляет 63 года. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Наверх
Источник: Reuters

Однако взгляды отдельных респондентов ощутимо расходятся. Так, треть опрошенных определили границу старости периодом с 50 до 59 лет. Примерно столько же — с 60 до 69 лет.

16 процентов участников исследования полагают, что старость начинается в 70 — 79 лет.

О том, что к пожилым людям уже вполне можно отнести людей достигших 40 лет, высказались 4 процента респондентов. А один человек из каждой сотни опрошенных назвал старыми даже тех, кому еще не исполнилось 40 лет.

Читайте также
Зачем пенсионерам кредиты

Социологи также исследовали данные о том, как люди старше 60 лет в России проводят свободное время. Около половины из них увлечены уходом за своими дачными участками (49 процентов). Каждый четвертый пожилой россиянин любит прогулки на природе (26 процентов).

Примечательно, доли людей старше 60 лет, проводящих время в интернете или предпочитающих печатные издания практически сравнялось (19 и 22 процента). Однако пожилые люди все еще активно смотрят телевизор (41%).

Больше всего радости российским старикам приносит возможность общаться с близкими людьми (87 процентов), чуть меньше — наличие свободного времени (79 процентов). От творческой и профессиональной самореализации получают удовольствие примерно по две трети пожилых россиян (64 и 61 процент).

Читайте также: ГД приняла закон о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста

 Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты
Порошенко и Трампа с женами высмеяли в соцсетях. Фото
Путин предложил смягчить статью об экстремизме
ЦСКА обыграл «Реал» в «Лужниках» в матче Лиги чемпионов
Миллиардер Рыболовлев подал иск к Sotheby’s на $380 млн
Следственный комитет заинтересовался песней Монеточки и Noize MC
СМИ узнали о подготовке правительством плана отказа от доллара
Художница показала, как выглядели бы герои Disney в 2018 году
Спорт
«Игорь — герой». ЦСКА не остановить даже без Акинфеева «Реал Мадрид» снова уехал ни с чем из Лужников.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Галкин, Ахеджакова и другие артисты скорбят о кончине Карцева Актер и сатирик ушел из жизни в возрасте 79 лет
Недвижимость
Как вычислить риелторов-мошенников
История россиянина о жизни в Эмиратах
Названы тайные метки квартирных воров в Москве
5 российских городов, которые обязательно надо увидеть осенью
Дети
Кейт Миддлтон вышла из декретного отпуска Герцогиня пообщалась с лондонскими школьниками (фото)
Леди
Вегетарианцы против мясоедов: кто из звезд выглядит лучше Вегетарианцы приписывают к плюсам своего питания цветущий внешний вид и вечное здоровье
Все о ремонте
Как недорого оформить микро-квартиру: пример из Швеции
Двушка с кухней, гостиной, спальней и кабинетом (фото)
Как создать атмосферу французского прованса у себя дома
Современная квартира с элементами классики: проект в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь