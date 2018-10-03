«Отец» интернета решил создать более справедливую Сеть
Один из создателей Интернета Тим
Один из создателей Интернета Тим
«Сеть превратилась в двигатель несправедливости и разделения, под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных программ… я считаю, что мы достигли критического переломного момента, и это мощное изменение к лучшему возможно и необходимо», — написал
Программист вот уже несколько лет работает над новым масштабным проектом Solid.
В рамках нового сервиса создана новая структура Inrupt, которая будет продвигать Solid и защищать целостность и качество новой сети.
Как отмечает издание,
В марте 2018 года Интернету исполнилось 29 лет.