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10:19 (мск), источник: Известия

«Отец» интернета решил создать более справедливую Сеть

Один из создателей Интернета Тим Бернерс-Ли задумал создать новую, более справедливую Сеть. Об этом пишет издание Business Insider.

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Источник: Reuters

«Сеть превратилась в двигатель несправедливости и разделения, под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных программ… я считаю, что мы достигли критического переломного момента, и это мощное изменение к лучшему возможно и необходимо», — написал Бернерс-Ли в своем блоге.

Программист вот уже несколько лет работает над новым масштабным проектом Solid.

Это платформа с открытым кодом позволяет пользователями выбирать, где хранить свою личную информацию и с кем ею делиться.

В рамках нового сервиса создана новая структура Inrupt, которая будет продвигать Solid и защищать целостность и качество новой сети.

Как отмечает издание, Бернерс-Ли был «опустошен» скандалом с британской компанией Cambridge Analytica, которая получила личные данные почти 90 млн пользователей соцсети Facebook. Именно он и раскрыл подробности массового нарушения конфиденциальности данных.

В марте 2018 года Интернету исполнилось 29 лет.

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