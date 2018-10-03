«Отец» интернета решил создать более справедливую Сеть

Источник: Reuters

«Сеть превратилась в двигатель несправедливости и разделения, под влиянием мощных сил, которые используют его для своих собственных программ… я считаю, что мы достигли критического переломного момента, и это мощное изменение к лучшему возможно и необходимо», — написал Бернерс-Ли в своем блоге.

Программист вот уже несколько лет работает над новым масштабным проектом Solid.

Это платформа с открытым кодом позволяет пользователями выбирать, где хранить свою личную информацию и с кем ею делиться.

В рамках нового сервиса создана новая структура Inrupt, которая будет продвигать Solid и защищать целостность и качество новой сети.

Как отмечает издание, Бернерс-Ли был «опустошен» скандалом с британской компанией Cambridge Analytica, которая получила личные данные почти 90 млн пользователей соцсети Facebook. Именно он и раскрыл подробности массового нарушения конфиденциальности данных.